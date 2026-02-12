El director ejecutivo de Instagram rechaza la noción de "adicción clínica" a las redes sociales en un juicio histórico

Publicado por Carlos Dominguez 12 de febrero, 2026

El CEO de Instagram, Adam Mosseri, rechazó el miércoles la noción de una "adicción clínica" a las redes sociales y, en su lugar, habló de "uso problemático" durante el histórico juicio contra Google y Meta, que busca determinar si las plataformas fueron diseñadas para generar adicción en menores.

Meta (matriz de Instagram y Facebook) y YouTube (propiedad de Google) enfrentan acusaciones de haber diseñado sus plataformas para enganchar a los usuarios más jóvenes con fines de lucro. La resolución de este caso sentará un precedente que influirá en las decenas de demandas que enfrentan las redes sociales.

"Es importante diferenciar entre adicción clínica y uso problemático", aseguró Mosseri mientras era interrogado por el abogado de la parte demandante, Mark Lanier. "Estoy seguro de que dije que era adicto a una serie de Netflix cuando la vi de un tirón hasta muy tarde una noche, pero no creo que sea lo mismo que una adicción clínica", añadió.

Lanier rebatió de inmediato este argumento, señalando que el testigo carecía de formación en medicina o psicología. "Nunca he afirmado poder diagnosticar (...) la adicción", respondió Mosseri durante el intercambio.

Intereses comerciales frente a seguridad

El concepto de adicción es central en este juicio civil, que gira en torno a la denuncia de una joven de 20 años, identificada como Kaley G. M., quien sostiene haber sufrido daños psicológicos severos tras volverse dependiente de las redes sociales durante su infancia.

En sus alegatos iniciales, el abogado de Meta, Paul Schmidt, respondió que el deterioro psicológico de la demandante se debía a conflictos dentro de su entorno familiar. Por su parte, Mosseri, en cabeza de Instagram desde 2018, rechazó ante el jurado la idea de que Meta antepusiera sus beneficios a la seguridad de sus usuarios.

"Proteger a los menores a largo plazo es incluso bueno para el negocio y para los beneficios", afirmó. "Creo que es importante para las empresas, incluida la nuestra, asegurarse de que lo que fabricamos es seguro", agregó el Mosseri.

El CEO de Instagram se convirtió en la primera figura de peso en Silicon Valley en presentarse ante el jurado de doce miembros. Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, tiene previsto comparecer el 18 de febrero, seguido un día después por el jefe de YouTube, Neil Mohan. La demandante, que estuvo presente unos minutos el lunes, ofrecerá su testimonio en las próximas semanas.