Demandan a la exsenadora Kyrsten Sinema por un supuesto romance con un asesor legislativo casado

Publicado por Joaquín Núñez 15 de enero, 2026

Kyrsten Sinema fue demandada por la exesposa de un asesor legislativo debido a un supuesto romance. De acuerdo con la demandante, Heather Ammel, la exsenadora de Arizona rompió su matrimonio de 14 años mediante una "interferencia intencional y maliciosa".

El hombre en cuestión es Matthew Ammel, quien, según la denuncia, se desempeñó como miembro de su equipo de seguridad a partir de abril de 2022 y luego como miembro asalariado de su personal del Senado como becario de defensa y seguridad nacional.

La demanda incluye fuertes afirmaciones sobre Sinema. Por ejemplo, que le envió mensajes sobre posiciones sexuales a Ammel y que le pidió que llevara drogas de tipo MDMA a un viaje de trabajo, con el objetivo de que ella pudiera guiarlo a través de una experiencia psicodélica. La MDMA es una droga recreativa que mejora la experiencia sensorial.

Heather Ammel asegura que los mensajes que la entonces senadora intercambiaba con su esposo "excedían los límites de una relación de trabajo normal y eran de naturaleza romántica y lasciva".

Otra situación que relata la demanda es un supuesto manoseo entre Sinema y Ammel, que ocurrió en el Festival Extra Innings en Phoenix en marzo de 2024. Según el texto, Ammel le dijo a su esposa que "no sabía cómo salir de la situación sin ofender" a la senadora.

En adición, la demanda afirma que la jefa de seguridad de Sinema renunció a su cargo en 2023, comentándole a Ammel que estaba preocupada porque Sinema tenía "relaciones sexuales con otros miembros de seguridad".

Ammel alega que sufrió daños por más de 25.000 dólares, como “resultado directo y próximo” de las acciones de Sinema. Además de exigir daños punitivos, pide que la exsenadora enfrente un juicio por jurado y pague los honorarios de sus abogados.

La carátula del caso es “alienación del afecto”, un concepto legal que permite a un cónyuge responsabilizar a un tercero por interferir en un matrimonio de tal manera que cause pérdida de amor o compañía. Solo Carolina del Norte (donde fue radicada la demanda) y otros pocos estados reconocen esta figura legal.

Sinema se desempeñó durante seis años en la Cámara de Representantes hasta 2018, cuando fue elegida para el Senado. Se quedó en el Partido Demócrata hasta el 2022, cuando cambió su afiliación a independiente. Se destacó por ser una de las voces más moderadas entre los demócratas durante la Administración Biden. Incluso se unió a Joe Manchin para salvar una regla clave del Senado, el filibusterismo (filibuster, en inglés).

La senadora no buscó un segundo mandato en 2024, por lo que volvió al ámbito privado. Actualmente trabaja en Hogan Lovells, una firma de abogados con oficinas en Londres y Washington DC.