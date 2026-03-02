Minnesota: más de 50 personas detenidas tras una protesta violenta contra el ICE en Minneapolis

Publicado por Carlos Dominguez 2 de marzo, 2026

Al menos 54 personas fueron arrestadas el domingo durante una manifestación contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) frente al edificio federal Bishop Henry Whipple, en Minneapolis.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del condado de Hennepin, 38 personas fueron citadas y puestas en libertad, mientras que una fue ingresada en la cárcel. Por otra parte, Fox News informó que la Patrulla Estatal de Minnesota confirmó otras 15 detenciones adicionales.

La protesta se desarrolló en un clima de tensión creciente en Minnesota por la aplicación de las leyes migratorias federales, tras episodios como la muerte de los militantes anti‑ICE Renée Good y Alex Pretti a manos de agentes federales a comienzos de año y la irrupción en un servicio religioso en Cities Church, en St. Paul, que terminó en múltiples acusaciones y detenciones.

Las conductas delictivas "no serán toleradas"

El comunicado de la Oficina del Sheriff del condado de Hennepin señaló que "se emitieron órdenes de dispersión, durante una asamblea ilegal frente al edificio Whipple, después de que los manifestantes bloquearan carreteras, limitaran el acceso a comercios locales, esparcieran vidrio en la vía pública y lanzaran piedras, trozos de hielo y botellas de agua contra los agentes", creando lo que las autoridades describieron como un "grave riesgo para la seguridad pública".

La oficina señaló que se estaban realizando arrestos y subrayó que la protesta pacífica es un derecho constitucional, pero que las conductas delictivas no serán toleradas.

"La libertad de expresión y de reunión pacífica es un derecho", señaló el comunicado. "Poner en peligro al público no lo es. Las actividades ilegales, como bloquear carreteras, crear peligros de forma intencionada o adoptar conductas agresivas, no serán toleradas".

Redes de vigilancia del ICE

La manifestación marcó el cierre de una campaña de una semana, denominada Bring the Heat, Melt the ICE (“Trae el calor, derrite el hielo”), coordinada por el grupo izquierdista Melt the ICE MN.

El evento, organizado por activistas que se oponen a las operaciones del ICE en Minnesota, llamó a la ciudadanía a sumarse tanto a redes de respuesta rápida para vigilar las actividades del ICE como a protestas públicas de gran escala.

En su sitio web, la organización situó estas acciones dentro de una estrategia más amplia de resistencia frente a las operaciones migratorias federales.

"Enseñaremos y demostraremos tácticas de resistencia que pueden replicarse en otros lugares, asegurando que ninguna comunidad quede indefensa. Esperamos forzar el fin del asedio sin precedentes del ICE en Minnesota —y, al mismo tiempo, avanzar en el movimiento para abolir el ICE por completo", se lee en el sitio web de la organización.