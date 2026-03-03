“Otro milagro en el Hudson”: un avión se estrella en el río y los ocupantes logran salvarse

Publicado por Williams Perdomo 3 de marzo, 2026

Las autoridades informaron de que un avión procedente de Long Island se hundió en río Hudson de Nueva York el lunes por la noche mientras intentaba realizar un aterrizaje de emergencia. Además, se supo que el piloto y el pasajero escaparon nadando hasta un lugar seguro.

"Los ocupantes lograron salir de la aeronave por sus propios medios y nadar hasta la orilla de manera segura. Los pasajeros fueron evaluados en el lugar por los Servicios Médicos de Emergencia del Town of Newburgh antes de ser trasladados al hospital", escribió en un breve comunicado el Departamento de Bomberos de Middle Hope.

" data-width="auto">

De igual manera, el departamento detalló que el hecho se encuentra bajo investigación.

"A su llegada, las unidades inicialmente no pudieron localizar la aeronave en el agua en el lugar reportado. Tras varios minutos de búsqueda en la zona por parte de distintos equipos de primera respuesta, el avión fue finalmente localizado dentro de la ciudad de Newburgh", señaló el departamento.

Por su parte, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, calificó el rescate sano y salvo de las dos personas como “otro milagro en el Hudson”.

“Gracias a Dios, tanto el piloto como el pasajero de un avión monomotor que realizó un aterrizaje en el hielo cerca de Newburgh fueron localizados con sólo heridas leves”, escribió.