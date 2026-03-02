Virginia: un inmigrante ilegal con más de 30 arrestos previos es acusado de asesinar a una mujer en una parada de autobús

Un agente del Departamento de Seguridad Nacional. Imagen de archivo AFP .

Un inmigrante indocumentado con más de 30 arrestos previos enfrenta cargos por el asesinato de una mujer ocurrido la pasada semana en una parada de autobús en el estado de Virginia. El caso ha generado fuertes críticas hacia funcionarios demócratas estatales y locales por sus políticas migratorias y de seguridad pública.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó una orden de detención solicitando a las autoridades de Virginia que no liberen al sospechoso, Abdul Jalloh, según anunció el sábado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Detalles del caso

De acuerdo con las autoridades, el Departamento de Policía del Condado de Fairfax acusó a Jalloh, originario de Sierra Leona, de apuñalar fatalmente a Stephanie Minter, de 41 años y residente de Fredericksburg, mientras se encontraba en una parada de autobús.

Un comerciante local identificó al sospechoso el martes y alertó a la policía sobre su ubicación. Posteriormente, Jalloh fue arrestado y acusado formalmente de asesinato, además de hurto menor por un delito adicional ocurrido el mismo día, según el comunicado de prensa del DHS.

El departamento federal indicó que Jalloh ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2012.

Historial criminal

​Violación

Lesiones maliciosas

Agresión

Posesión de drogas

Robo de identidad

Allanamiento

Hurto

Disparo de arma de fuego

Contribución a la delincuencia de un menor

Carterismo

​ICE ya había emitido una orden de detención contra Jalloh en 2020. Posteriormente, un juez le otorgó una orden final de deportación que autorizaba su expulsión a cualquier país, excepto Sierra Leona.

El DHS señaló que el caso subraya la relevancia de las deportaciones a terceros países como mecanismo para expulsar a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales. Según el DHS, el acusado acumula más de 30 arrestos previos, incluyendo cargos por:

Reacciones políticas a los sucesos de alta criminalidad

El grupo Virginians 4 Safe Communities publicó un mensaje en redes sociales criticando al fiscal del condado de Fairfax, Steve Descano, a quien acusó de haber retirado cargos contra Jalloh en ocasiones anteriores.

Descano, afiliado al Partido Demócrata, también ha sido objeto de controversia por otros casos de alto perfil. En enero, el medio Breitbart News informó que el fiscal buscaba una declaración de inocencia en el caso de un hombre acusado de asesinar violentamente a otro mientras dormía junto a su esposa.

Asimismo, el suceso ocurre en un contexto político marcado por cambios recientes en la política migratoria estatal. La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, derogó recientemente una orden ejecutiva que instruía a las fuerzas del orden estatales a cooperar con ICE.

Dicha orden había sido firmada en febrero de 2025 por el entonces gobernador Glenn Youngkin, quien dispuso que la Policía Estatal de Virginia y el Departamento de Correccionales firmaran acuerdos bajo la Sección 287(g) con ICE para fortalecer la cooperación en materia migratoria.

Durante la respuesta oficial del Partido Demócrata al discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump, Spanberger se refirió a los inmigrantes indocumentados como "aspirantes a estadounidenses", según reportes citados.

En relación con el caso Jalloh, la subsecretaria adjunta del DHS, Lauren Bis, declaró:

"Exhortamos a la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, y a los políticos santuario de Virginia a que se comprometan a no liberar a este asesino y violento delincuente profesional sin notificar al ICE”".

Bis agregó que el crimen ocurrió menos de 24 horas antes de que la gobernadora criticara públicamente a ICE, y sostuvo que el caso demuestra la importancia de la cooperación entre jurisdicciones locales y autoridades federales de inmigración para la seguridad pública.