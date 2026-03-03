El Departamento de Estado emite una alerta para que los estadounidenses salgan “de inmediato” de 14 países del Medio Oriente

La guerra contra Irán se extendió por todo el Medio Oriente AFP

Publicado por Sabrina Martin 2 de marzo, 2026

El Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó este lunes una advertencia urgente dirigida a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en 14 países del Medio Oriente, instándolos a abandonar esos territorios “de inmediato” ante el agravamiento de la situación de seguridad en la región.

El mensaje fue difundido en la red social X por la subsecretaria de Estado Mora Namdar, quien señaló que los estadounidenses deben salir utilizando transporte comercial mientras esté disponible, debido a “graves riesgos para la seguridad”. La comunicación oficial se produce en medio de una rápida escalada militar que ha alterado tanto el panorama estratégico como la movilidad aérea en la zona.

Los países incluidos en la alerta

La advertencia abarca a Baréin, Egipto, Irán, Irak, Israel, Cisjordania y Gaza, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Catar, Arabia Saudí, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen. La amplitud geográfica del aviso refleja el alcance regional de la crisis actual y el impacto que podría tener sobre ciudadanos y viajeros estadounidenses.

Escalada y tensión diplomática



El llamado del Departamento de Estado se produce después de que durante el fin de semana Estados Unidos e Israel llevaran a cabo ataques aéreos contra Irán. Posteriormente, la República Islámica lanzó ataques de represalia contra bases estadounidenses en el Medio Oriente El intercambio de acciones militares ha elevado la tensión en una región ya inestable y ha generado preocupación por la seguridad de civiles y personal extranjero.

Caos en el transporte aéreo

El impacto inmediato también se ha sentido en la aviación. Los ataques y la amenaza de nuevas represalias provocaron una interrupción en los viajes aéreos en gran parte del Medio Oriente.

Según datos de sitios de seguimiento de vuelos y agencias gubernamentales, el espacio aéreo o los aeropuertos en Israel, Catar, Siria, Irán, Irak, Kuwait, Baréin, Omán y Emiratos Árabes Unidos fueron cerrados. Solo el domingo se cancelaron más de 2.800 vuelos hacia y desde aeropuertos de la región, y se anticipa que las cancelaciones podrían extenderse más allá del fin de semana.

Como resultado, miles de viajeros han quedado varados mientras los principales centros de aviación permanecen paralizados.

Incendio en la embajada en Riad

En medio de la creciente tensión regional, un incendio se declaró en la embajada de Estados Unidos en la capital saudí, Riad, después de que se escuchara una explosión, según informaron dos fuentes a Reuters.

Hasta el momento no se han ofrecido detalles adicionales sobre las causas del incidente ni sobre posibles daños o víctimas.