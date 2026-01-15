La subdirectora de ICE renunció a su puesto para postularse al Congreso como republicana

Publicado por Joaquín Núñez 15 de enero, 2026

Madison Sheahan, subdirectora del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), anunció su candidatura al Congreso. La funcionaria renunció a su puesto para presentarse como republicana en el noveno distrito electoral de Ohio en la Cámara de Representantes.

Sheahan, de 28 años, realizó el anuncio oficial en su cuenta de X, donde se describió como una “conservadora trumpista” que se presenta para “proteger los empleos, los salarios y los valores estadounidenses”.

La joven funcionaria se postula contra la demócrata Marcy Kaptur, la mujer con más años de servicio en el Congreso. Kaptur asumió su banca en 1983 y ha sido reelecta desde entonces, aun cuando el Buckeye State se ha vuelto cada vez más republicano en los últimos diez años.

Actualmente, el noveno distrito electoral se extiende por el extremo noroeste Ohio e incluye la ciudad de Toledo.

En noviembre de 2024, Kaptur logró imponerse ante el republicano Derek Merrin por 0,7 puntos porcentuales, a pesar de que Donald Trump ganara en ese mismo distrito por ocho puntos.

“Durante demasiado tiempo, el noroeste de Ohio ha estado representado por un político de carrera que se ha acomodado en el pantano y se ha desconectado de la gente de su tierra”, expresó Sheahan en su video de lanzamiento.

“Me postulo porque el presidente Trump merece un Congreso que respalde firmemente su agenda, y Ohio merece un representante electo que haga que Estados Unidos sea más seguro, más asequible y más próspero”, añadió.

Antes de llegar a ICE, Sheahan trabajó como directora política de la entonces gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, hoy secretaria de Seguridad Nacional. También fue directora ejecutiva del Partido Republicano de Dakota del Sur, desde enero de 2023 hasta enero de 2024.

Además, se desempeñó como secretaria del Departamento de Vida Silvestre y Pesca de Luisiana, supervisando un presupuesto de 280 millones de dólares y liderando un equipo de más de 800 empleados en las divisiones de vida silvestre, pesca y cumplimiento.

"La conozco desde hace años, ama a su familia, a Ohio y a su país. Será una gran defensora de la libertad cuando vaya al Congreso”, señaló Noem sobre la candidata republicana.

"Madison Sheahan es una persona de trabajo incansable, una ejecutora férrea y una líder excepcional que lideró a los hombres y mujeres del ICE para cumplir con el mandato del pueblo estadounidense de identificar, arrestar y deportar a inmigrantes ilegales delincuentes. Le deseamos todo lo mejor", sumó.

De acuerdo con el sitio web de campaña de Sheahan, durante su estadía en ICE supervisó “la estrategia y la ejecución en apoyo de la seguridad fronteriza, la aplicación de la ley en el interior del país y el estado de derecho” bajo el liderazgo del presidente Trump.