El presidente Trump anuncia un Gran Plan de Salud para reducir costos médicos
"Entregará dinero directamente al pueblo estadounidense, no a las compañías de seguros, las grandes farmacéuticas ni a los grupos de interés, priorizando a los pacientes sobre las ganancias de los líderes de la industria, tal como prometió [Trump]", detalló la Casa Blanca en un comunicado.
La Casa Blanca anunció este jueves que el presidente Donald Trump llevará adelante un "Gran Plan de Salud para reducir costos y entregar dinero directamente a la gente". De acuerdo con la Administración, se trata de una iniciativa de atención médica que reducirá los precios de los medicamentos recetados, disminuirá las primas de seguros, exigirá cuentas a las grandes compañías de seguros y maximizará la transparencia de los precios en el sistema de atención médica.
La propuesta tendría que ser aprobada por el Congreso.
"Este plan entregará dinero directamente al pueblo estadounidense, no a las compañías de seguros, las grandes farmacéuticas ni a los grupos de interés, priorizando a los pacientes sobre las ganancias de los líderes de la industria, tal como prometió [Trump]. El Gran Plan de Salud también se basa en los éxitos de su primer mandato al promover la competencia, eliminar el gasto innecesario y devolver el control a los consumidores", detalló la Casa Blanca en un comunicado.
En ese sentido, en el comunicado, el presidente Trump detalló que "el Gobierno les pagará el dinero directamente a las personas. Les llega, y luego, con ese dinero, pagan su propia atención médica. Las grandes aseguradoras pierden y la gente de nuestro país gana".
“Sus medicamentos recetados bajarán muchísimo y, bajo esta política, los precios de muchos medicamentos se reducirán en un 300, 400 e incluso 500 % a partir de este mes en Trumprx.gov”, señaló el presidente Trump.
Una reducción de al menos $36.000 millones para los contribuyentes
Además, el plan financia un programa de reducción de costos compartidos para los planes de atención médica que ahorraría a los contribuyentes al menos $36.000 millones y reduciría las primas de los planes más comunes de Obamacare en más del 10%, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
"El Gran Plan de Salud requiere que cualquier proveedor de atención médica o aseguradora que acepte Medicare o Medicaid publique de manera destacada sus precios y tarifas en su lugar de trabajo", resaltó.