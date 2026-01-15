El presidente Trump anuncia un Gran Plan de Salud para reducir costos médicos

Publicado por Williams Perdomo 15 de enero, 2026

La Casa Blanca anunció este jueves que el presidente Donald Trump llevará adelante un "Gran Plan de Salud para reducir costos y entregar dinero directamente a la gente". De acuerdo con la Administración, se trata de una iniciativa de atención médica que reducirá los precios de los medicamentos recetados, disminuirá las primas de seguros, exigirá cuentas a las grandes compañías de seguros y maximizará la transparencia de los precios en el sistema de atención médica.

La propuesta tendría que ser aprobada por el Congreso.

"Este plan entregará dinero directamente al pueblo estadounidense, no a las compañías de seguros, las grandes farmacéuticas ni a los grupos de interés, priorizando a los pacientes sobre las ganancias de los líderes de la industria, tal como prometió [Trump]. El Gran Plan de Salud también se basa en los éxitos de su primer mandato al promover la competencia, eliminar el gasto innecesario y devolver el control a los consumidores", detalló la Casa Blanca en un comunicado.

En ese sentido, en el comunicado, el presidente Trump detalló que "el Gobierno les pagará el dinero directamente a las personas. Les llega, y luego, con ese dinero, pagan su propia atención médica. Las grandes aseguradoras pierden y la gente de nuestro país gana".

“Sus medicamentos recetados bajarán muchísimo y, bajo esta política, los precios de muchos medicamentos se reducirán en un 300, 400 e incluso 500 % a partir de este mes en Trumprx.gov”, señaló el presidente Trump.