El presidente Trump anuncia un Gran Plan de Salud para reducir costos médicos

"Entregará dinero directamente al pueblo estadounidense, no a las compañías de seguros, las grandes farmacéuticas ni a los grupos de interés, priorizando a los pacientes sobre las ganancias de los líderes de la industria, tal como prometió [Trump]", detalló la Casa Blanca en un comunicado.

Trump en Detroit, Michigan/ Mandel Ngan

Trump en Detroit, Michigan/ Mandel NganAFP.

Williams Perdomo
Williams Perdomo

La Casa Blanca anunció este jueves que el presidente Donald Trump llevará adelante un "Gran Plan de Salud para reducir costos y entregar dinero directamente a la gente". De acuerdo con la Administración, se trata de una iniciativa de atención médica que reducirá los precios de los medicamentos recetados, disminuirá las primas de seguros, exigirá cuentas a las grandes compañías de seguros y maximizará la transparencia de los precios en el sistema de atención médica.

La propuesta tendría que ser aprobada por el Congreso.

"Este plan entregará dinero directamente al pueblo estadounidense, no a las compañías de seguros, las grandes farmacéuticas ni a los grupos de interés, priorizando a los pacientes sobre las ganancias de los líderes de la industria, tal como prometió [Trump]. El Gran Plan de Salud también se basa en los éxitos de su primer mandato al promover la competencia, eliminar el gasto innecesario y devolver el control a los consumidores", detalló la Casa Blanca en un comunicado. 

En ese sentido, en el comunicado, el presidente Trump detalló que "el Gobierno les pagará el dinero directamente a las personas. Les llega, y luego, con ese dinero, pagan su propia atención médica. Las grandes aseguradoras pierden y la gente de nuestro país gana". 

“Sus medicamentos recetados bajarán muchísimo y, bajo esta política, los precios de muchos medicamentos se reducirán en un 300, 400 e incluso 500 % a partir de este mes en Trumprx.gov”, señaló el presidente Trump. 

Una reducción de al menos $36.000 millones para los contribuyentes

La página oficial del plan indica que el proyecto exige la codificación de los acuerdos de la Administración Trump sobre la Nación Más Favorecida para que los estadounidenses tengan los mismos precios bajos en medicamentos recetados que pagan las personas en otros países. "Esto se basaría en las medidas históricas del presidente Trump que hicieron que la insulina fuera más asequible durante su primer mandato y en las exitosas negociaciones voluntarias tras su reciente Orden Ejecutiva para reducir los precios de los medicamentos. Los acuerdos negociados voluntariamente con el HHS/CMS se mantendrán vigentes", resaltó la página web. 

Además, el plan financia un programa de reducción de costos compartidos para los planes de atención médica que ahorraría a los contribuyentes al menos $36.000 millones y reduciría las primas de los planes más comunes de Obamacare en más del 10%, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

​"El Gran Plan de Salud requiere que cualquier proveedor de atención médica o aseguradora que acepte Medicare o Medicaid publique de manera destacada sus precios y tarifas en su lugar de trabajo", resaltó. 

