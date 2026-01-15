Un inmigrante venezolano es herido de bala tras un ataque brutal contra un agente del ICE en Minneapolis

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 14 de enero, 2026

Un inmigrante venezolano ilegal fue herido de bala en la pierna el miércoles por la noche en Minneapolis durante un operativo federal, luego de un enfrentamiento en el que un agente del ICE fue atacado por varias personas con una pala de nieve u objetos similares.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el agente disparó “en defensa propia” mientras era agredido por tres personas, incluyendo el inmigrante venezolano.

En su comunicado oficial, el DHS informó que el incidente ocurrió alrededor de las 6:50 p. m. (hora central), cuando agentes federales realizaban una parada de tránsito dirigida contra un “extranjero ilegal de Venezuela” que, según el DHS, ingresó a Estados Unidos en 2022 y fue liberado en el país durante la Administración Biden.

Según la versión oficial, el sospechoso intentó evadir el arresto, huyó en su vehículo y chocó contra un auto estacionado cercano. Luego escapó a pie, pero el agente lo alcanzó e intentó detenerlo. Ahí estalló el conflicto. El individuo, cuya identidad permanece desconocida, se habría resistido y agredido violentamente al oficial, lo que derivó en un forcejeo en el suelo.

Posteriormente, mientras el agente luchaba contra el sospechoso, dos personas más salieron de un apartamento cercano y también lo atacaron, usando una pala de nieve y el mango de una escoba.

En medio de la pelea, el inmigrante venezolano se habría liberado y volvió a golpear al agente con “una pala o un palo similar”.

En ese momento, ya temiendo por su vida, el agente efectuó un disparo defensivo que impactó al venezolano en la pierna, relató DHS. Tras el disparo, los tres involucrados regresaron al apartamento y se atrincheraron antes de ser detenidos.

El DHS indicó que tanto el agente agredido como el sospechoso herido fueron trasladados al hospital.

Además, señaló que los dos atacantes quedaron bajo custodia.

El episodio ocurre en un clima de máxima tensión en Minneapolis tras el caso de Renee Nicole Good, la ciudadana estadounidense de 37 años que murió la semana pasada en un incidente separado tras un disparo de un agente del ICE, quien había sido impactado por Good con su coche. Este hecho desató protestas y una intensa polémica pública en la ciudad sobre los operativos migratorios ordenados por la Administración Trump.