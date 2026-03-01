Y después de Jamenei, ¿quién?

Publicado por Israel Duro 1 de marzo, 2026

El proceso para sustituir al fallecido Alí Jamenei como líder supremo de Irán "comenzará este mismo domingo", según anunció Ali Larijani, cabeza del máximo órgano de seguridad de Irán, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

"Próximamente se formará un consejo de liderazgo provisional. El presidente, el jefe del poder judicial y un jurista del Consejo de Guardianes asumirán la responsabilidad hasta la elección del próximo líder", señaló Larijani en una entrevista en la televisión estatal.

Los favoritos para ocupar el lugar de Jamenei son:

Mojtaba Jamenei

El hijo del caído Alí Jamenei, Mojtaba, es, a priori, el candidato con más posibilidades de convertirse en el próximo líder supremo. De hecho, según informa Reuters señalando a "fuentes de máxima relevancia iraníes", se le considera el sucesor lógico del régimen financiador del terrorismo.

De acuerdo con los expertos, Mojtaba, de 56 años sigue la línea de las políticas de mano dura de su padre.

El pasado mes, el Departamento del Tesoro de EEUU apuntó que el hijo de Jamenei fue uno de los responsables de transferir 1500 millones de dólares fuera de Irán el mes pasado. El secretario Scott Bessent señaló que se trataba de un intento de los los líderes de "abandonar el barco".

Hassan Jomeini

Otro apellido ilustre que opta al puesto es el de Hassan Jomeini. Un hombre de 53 años, nieto del padre de la Revolución Islámica, Ruhollah Jomeini.

Durante el último mes, y coincidiendo con el aumento de la presión sobre Irán y las negociaciones con Washington, la figura de Jomeini, considerado como una opción más conciliadora tanto a escala internacional como nacional ha cobrado mucho peso.

Ali Larijani

El máximo responsable de la seguridad iraní era fundamental en los planes de Jamenei de cara a liderar el país durante, al menos, la transición hasta que el consejo de 88 clérigos eligiera al siguiente líder supremo. El fallecido lo veía como la figura clave capaz de garantizar el orden institucional y frenar fracturas internas en el régimen.

Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional desde 2025 y de una familia chiita con gran influencia, es doctor en Filosofía y estudios en informática y matemáticas. Sus vínculos con distintos estamentos del poder y su paso por el Parlamento y el Consejo de Seguridad le otorgan capacidad para articular consensos en tiempos turbulentos.

No obstante, su implicación en la represión de las movilizaciones de enero, con decenas de miles de manifestantes muertos y una de las causas últimas de la intervención de Donald Trump, pesa en su contra para convertirse en el nuevo líder supremo si el régimen pretende presentar una cara más amable a sus ciudadanos.

Maryam Rajavi

La presidenta electa del Consejo Nacional de Resistencia de Irán, con sede en París, Maryam Rajavi, volvió a hacer un llamamiento a acabar con el régimen gobernante de Irán y la creación de una república democrática.

En un comunicado, Rajavi lamentó que "nuestra patria sigue sufriendo un mayor dolor y destrucción bajo el dominio del fascismo religioso" e instó a los iraníes, en especial a la "valiente juventud", a defender a los civiles. Rajavi también hizo un llamamiento a las fuerzas armadas a ponerse del lado del pueblo y exigió a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica y a las instituciones dedicadas a preservar el régimen que depongan las armas y se rindan.

Rajabi se presentó como la líder de un Gobierno provisional que tomaría la rienda del país en el futuro inmediato y presento 10 puntos para lograr "un Irán no nuclear que también carezca de armas de destrucción masiva", y que pueda coexistir en paz y con cooperación internacional y regional.

Reza Pahlavi

El hijo del último shah de Persia, Reza Pehlavi, también mantiene sus aspiraciones a ser el próximo dirigente iraní. En su cuenta de X, Pahlavi agradeció la intervención de Trump de Estados Unidos que calificó como una "intervención humanitaria".

"La victoria final la conseguiremos nosotros. Somos nosotros, el pueblo de Irán, quienes terminaremos esta tarea en esta batalla final. Se acerca el momento de volver a las calles", apuntó.

Pahlavi advirtió a las fuerzas de seguridad de que, en el caso de que mantengan la lucha y no depongan inmediatamente las armas "se hundirían con el barco de Jamenei". En su lugar, los invitó a dejar de defender al régimen y "proteger a Irán y a la nación iraní".