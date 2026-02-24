Amazon invertirá $12.000 millones en su primer campus de centros de datos en el norte de Luisiana

Publicado por Diane Hernández 24 de febrero, 2026

Amazon anunció este lunes un plan histórico para construir campus de centros de datos en los distritos de Caddo y Bossier, en el noroeste de Luisiana, con una inversión total de 12.000 millones de dólares, en lo que representa la mayor inversión corporativa individual en la región hasta la fecha.

El proyecto forma parte de una estrategia del gobernador Jeff Landry, quien desde 2024 ha impulsado políticas para alinear agencias estatales con el sector privado y atraer grandes inversiones al estado. Según Landry, estas acciones han asegurado casi 100.000 mil millones en inversiones de capital en dos años.

Generación de empleo y oportunidades locales

Amazon proyecta que la construcción y operación de los centros de datos creará:

540 empleos permanentes dentro de los centros de datos.

dentro de los centros de datos. 1.710 empleos adicionales en la comunidad local, incluyendo técnicos, ingenieros de proyectos, especialistas en redes y seguridad, y gerentes de operaciones.

Hasta 1.500 empleos de construcción, con oportunidades para contratistas y trabajadores locales.

David Zapolsky, director global de Asuntos Legales y Relaciones de Amazon, señaló: "Estamos creando cientos de empleos bien remunerados y realizando inversiones sustanciales en infraestructura local para servir a los clientes y fortalecer las comunidades."

Inversión en infraestructura y sostenibilidad

Amazon financiará 100% de la infraestructura energética y eléctrica necesaria para los nuevos campus, colaborando con Southwestern Electric Power Company (SWEPCO) para asegurar confiabilidad en la red sin afectar a los consumidores residenciales ni a pequeñas empresas.

Además, la compañía aportará hasta $400 millones en infraestructura de agua y alcantarillado, utilizando únicamente agua excedente verificada, con un sistema de refrigeración que solo consume agua alrededor del 13% del año y aprovecha aire exterior para el resto del tiempo.

La empresa también invertirá en proyectos solares que aportarán hasta 200 MW de energía libre de carbono, equivalente a alimentar 44.000 hogares en Luisiana, reforzando su compromiso global de sostenibilidad y eficiencia energética.