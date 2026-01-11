GoFundMe para la mujer de Minneapolis asesinada por el ICE cierra tras superar el millón y medio de dólares

Un esfuerzo nacional de recaudación de fondos para ayudar a la familia de Renee Nicole Good, la mujer de Minneapolis fatalmente baleada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 7 de enero, ha cerrado oficialmente después de recaudar más de 1,5 millones de dólares.

Los organizadores lanzaron la página GoFundMe apenas unas horas después de que la mujer, de 37 años y madre de tres hijos, muriera durante una operación federal de inmigración en una calle residencial cercana a su casa de Minneapolis.

La campaña superó rápidamente su objetivo original, fijado inicialmente en 50.000 dólares, y recibió contribuciones de decenas de miles de donantes antes de cerrarse con una recaudación aproximada de 1,5 millones de dólares. Los organizadores dijeron que los fondos se depositarán en un fideicomiso para ayudar a los familiares supervivientes de Good.

