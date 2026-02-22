El Servicio Secreto mata a un hombre que intentaba acceder a la propiedad de Trump en Mar-a-Lago
Trump estaba en Washington en el momento del incidente, que según los funcionarios ocurrió alrededor de la 1:30 am (0630 GMT).
Agentes del Servicio Secreto y un ayudante del sheriff dispararon fatalmente a un hombre armado con una escopeta que violó el perímetro de seguridad de la propiedad Mar-a-Lago del presidente Donald Trump en Florida en la madrugada del domingo.
Trump estaba en Washington en el momento del incidente, que según los funcionarios ocurrió alrededor de la 1:30 am (0630 GMT).
El sospechoso, un hombre de unos 20 años, fue visto en la puerta norte de la propiedad de Mar-a-Lago, portando una escopeta y combustible, dijo el Servicio Secreto.
Los agentes confrontaron al hombre y le dijeron que se desarmara, pero el hombre levantó su arma.
"Las únicas palabras que le dijimos fueron 'suelta los objetos', es decir, el bidón de gasolina y la escopeta", dijo a los periodistas el sheriff del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw.
"En ese momento dejó la lata de gasolina y levantó la escopeta a posición de disparo", dijo Bradshaw.
Un agente y dos agentes del Servicio Secreto le dispararon. El individuo fue declarado muerto y ningún oficial estadounidense resultó herido.
El Servicio Secreto dijo que nadie bajo su protección estaba presente en Mar-a-Lago en ese momento.
No hubo una reacción inmediata de la Casa Blanca.
Trump, que suele pasar sus fines de semana en Mar-a-Lago, ha sido objeto de varios complots o intentos de asesinato.
El intento de asesinato del presidente en 2024
El ataque planeado por Routh contra Trump se produjo dos meses después de un intento de asesinato contra el líder republicano en Pensilvania, donde Matthew Crooks, de 20 años, disparó varios tiros durante un mitin, uno de ellos rozando la oreja derecha de Trump.
Ese ataque, en el que murió un asistente a un mitin, marcó un punto de inflexión en el regreso de Trump al poder. Crooks fue abatido inmediatamente por las fuerzas de seguridad y se desconoce su motivo.