El Servicio Secreto mata a un hombre que intentaba acceder a la propiedad de Trump en Mar-a-Lago

Publicado por Williams Perdomo 22 de febrero, 2026

Agentes del Servicio Secreto y un ayudante del sheriff dispararon fatalmente a un hombre armado con una escopeta que violó el perímetro de seguridad de la propiedad Mar-a-Lago del presidente Donald Trump en Florida en la madrugada del domingo.

Trump estaba en Washington en el momento del incidente, que según los funcionarios ocurrió alrededor de la 1:30 am (0630 GMT).

El sospechoso, un hombre de unos 20 años, fue visto en la puerta norte de la propiedad de Mar-a-Lago, portando una escopeta y combustible, dijo el Servicio Secreto.

Los agentes confrontaron al hombre y le dijeron que se desarmara, pero el hombre levantó su arma.

"Las únicas palabras que le dijimos fueron 'suelta los objetos', es decir, el bidón de gasolina y la escopeta", dijo a los periodistas el sheriff del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw.

"En ese momento dejó la lata de gasolina y levantó la escopeta a posición de disparo", dijo Bradshaw.

Un agente y dos agentes del Servicio Secreto le dispararon. El individuo fue declarado muerto y ningún oficial estadounidense resultó herido.

El Servicio Secreto dijo que nadie bajo su protección estaba presente en Mar-a-Lago en ese momento.

No hubo una reacción inmediata de la Casa Blanca.

Trump, que suele pasar sus fines de semana en Mar-a-Lago, ha sido objeto de varios complots o intentos de asesinato.