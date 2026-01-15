El Congreso avanza con un paquete de gasto de $80.000 millones, mientras el financiamiento del DHS tensa las negociaciones

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 14 de enero, 2026

La Cámara de Representantes dio un paso clave para evitar un nuevo cierre parcial del Gobierno al aprobar un paquete de gasto de casi $80.000, aunque el debate por el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) amenaza con convertirse en el principal obstáculo en las próximas semanas tanto para republicanos como demócratas.

El proyecto, aprobado por una amplia mayoría bipartidista, combina dos de las doce leyes anuales de asignaciones presupuestarias en lo que el Congreso denomina como minibus. La iniciativa garantiza fondos para el Departamento de Estado, áreas vinculadas a la seguridad nacional, los servicios financieros federales y el funcionamiento general del gobierno.

Con una votación de 341 a 79, el paquete avanzó con un respaldo transversal en un contexto de creciente presión, ya que el plazo para evitar un cierre parcial del gobierno vence el próximo 30 de enero. Ahora, el texto deberá ser tratado por el Senado, donde se espera una rápida aprobación, antes de llegar al escritorio del presidente Donald Trump.

Próxima parada: seguridad nacional e inmigración

Pese al avance con los recursos para el Departamento de Estado, el acuerdo deja fuera uno de los capítulos más sensibles del presupuesto: el financiamiento del DHS.

Sectores progresistas del Partido Demócrata advirtieron que no acompañarán ningún proyecto de gasto que incluya recursos para el área sin cambios sustanciales en la política de control migratorio de la Administración Trump y, especialmente, en la conducta del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El conflicto entre republicamos y demócratas se intensificó tras la muerte de Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense de 37 años que fue abatida por un agente del ICE durante un operativo de rutina.

Mientras funcionarios republicanos sostienen que el agente actuó en defensa propia luego de que Good arrancara su vehículo y tocara al agente, legisladores demócratas reclaman investigaciones penales y cuestionan el uso de la fuerza por parte de la agencia.

La presidenta demócrata del Comité de Asignaciones de la Cámara, Rosa DeLauro, insistió en que el financiamiento del DHS debe tratarse en un proyecto separado, mientras que su par republicano, Tom Cole, se mostró partidario de incluirlo en un paquete final más amplio junto con otras agencias clave del Ejecutivo. La situación promete escalar y complicar las negociaciones.

Qué incluye el paquete aprobado hoy

El proyecto ya aprobado en la Cámara asigna poco más de $76.000 millones y contempla, entre otros puntos, $850.000.000 para un fondo especial que permitirá al Departamento de Estado responder a situaciones imprevistas en política exterior.

Los republicanos celebraron la eliminación de programas vinculados a políticas de diversidad, cambio climático e ideología de género, argumentando que el texto respalda la agenda “America First” del presidente Trump. Los demócratas, en cambio, dijeron que es un logro el mantenimiento de fondos para planificación familiar internacional, el apoyo al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la creación de una nueva cuenta de $6.800 millones para asistencia al desarrollo.

Además, el paquete incluye asistencia en materia de seguridad para Israel y Taiwán, dos aliados clave de Washington, y establece restricciones para evitar que el IRS investigue a ciudadanos o grupos por motivos ideológicos o por el ejercicio de derechos protegidos por la Primera Enmienda.