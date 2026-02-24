Vermont: las familias cristianas podrán adoptar niños sin estar obligados a apoyar la ideología de género

Publicado por Carlos Dominguez 24 de febrero, 2026

Vermont ha aprobado una modificación en su normativa que permitirá a los padres de acogida cristianos cuidar de menores sin que se les exija apoyar la ideología de género.

LifeNews informó de que la decisión del estado se produjo tras una demanda que, en la práctica, obligó a revertir la retirada de licencias de acogida a familias que mantienen creencias religiosas tradicionales sobre el sexo y el género. La normativa anterior dificultaba que los padres adoptivos cristianos pudieran adoptar sin comprometer sus convicciones sobre la diferencia biológica entre niños y niñas.

La nueva regulación establece que las familias ya no están obligadas a respaldar identidades específicas ni a emplear lenguaje relacionado con la identidad de género, la orientación sexual o la expresión de identidad para obtener la licencia.

El fin de una política excluyente

El Departamento para Niños y Familias (DCF) revisó sus directrices, lo que permitió alcanzar un acuerdo en el caso Wuoti v. Winters. Como parte de ese acuerdo, Vermont anuló las revocaciones impuestas a la familia del pastor Brian Wuoti y a la del pastor Bryan Gantt, devolviéndoles la posibilidad de actuar como padres de acogida y adoptivos.

Los Wuoti declararon estar "agradecidos de que haya prevalecido el sentido común y de que Vermont haya cambiado su política para poner los intereses de los niños por encima de ideologías divisivas".

Por su parte, la familia Gantt afirmó que su "enfoque durante todo este caso ha estado en los menores, que necesitan estabilidad y amor por encima de cualquier otra cosa".

Ambas familias fueron representadas por Alliance Defending Freedom (ADF), cuyo abogado principal, Johannes Widmalm-Delphonse, afirmó: "Esta es una victoria extraordinaria para los niños del sistema de acogida de Vermont. Ningún padre debería verse obligado a mentirle a un niño vulnerable sobre quién es, y mucho menos a promover procedimientos irreversibles y que cambian la vida sin beneficios comprobados para la salud".