El autor del tiroteo en Austin era un inmigrante senegalés y vestía una prenda con la frase “Propiedad de Alá”

Publicado por Luis Francisco Orozco 1 de marzo, 2026

Según reveló CBS News, varios funcionarios de las fuerzas del orden identificaron al sospechoso como Ndiaga Diagne, un ciudadano estadounidense naturalizado de 53 años nacido en Senegal. El medio señaló que los investigadores creen que el tirador actuó solo y detalló que Diagne llegó a Estados Unidos en 2006 y obtuvo la ciudadanía en 2013, durante la Administración del expresidente demócrata Barack Obama. El sospechoso pasó un tiempo en Nueva York antes de trasladarse a Texas. La policía informó que portaba una pistola y un rifle durante el ataque.

Dos fuentes de las fuerzas del orden dijeron a CBS News que en este momento se encuentran examinando si el atacante estuvo influenciado por una ideología extremista y si existe algún vínculo con el terrorismo internacional, aunque advirtieron que el individuo tenía antecedentes de problemas de salud mental. Dichas fuentes también le comentaron al medio que el agresor conducía un SUV dando vueltas a la manzana cuando comenzó a disparar desde la ventana abierta del vehículo contra personas que estaban sentadas en un bar al aire libre. Luego salió del SUV y continuó disparando mientras avanzaba por la calle. Finalmente, fue abatido por agentes de policía que respondieron al incidente.

Según informó la cadena Fox News, el tirador vestía ropa con la palabra “Alá” y una camiseta interior con la bandera de Irán. El medio obtuvo una fotografía del presunto autor del tiroteo masivo, armado con un rifle y con un suéter que decía “propiedad de Alá”.