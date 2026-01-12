Voz media US Voz.us
El multimillonario Bill Ackman dona $10.000 en el GoFundMe para el agente de ICE que disparó a Renee Nicole Good

"Toda la situación es una tragedia. Un agente haciendo todo lo posible por cumplir con su deber y una manifestante que probablemente no tenía intención de matar al agente, pero cuyas acciones en una fracción de segundo provocaron su muerte", escribió el multimillonario en sus redes sociales. 

El multimillonario Bill Ackman informó de que donó $10.000 en el GoFundMe para el agente de ICE que disparó fatalmente a Renee Nicole Good. Además, explicó que tenía la intención de apoyar de manera similar el fondo respectivo de la madre asesinada, pero la recaudación ya había finalizado. 

"Toda la situación es una tragedia. Un agente haciendo todo lo posible por cumplir con su deber y una manifestante que probablemente no tenía intención de matar al agente, pero cuyas acciones en una fracción de segundo provocaron su muerte", escribió Ackman en su cuenta de X. 

En ese sentido, el empresario aseguró que "nuestro país es más fuerte si trabajamos juntos para resolver los problemas complejos que nos desgarran".

Entre tanto, la recaudación de fondos para ayudar a la familia de Renee Nicole Good cerró oficialmente después de recaudar más de 1,5 millones de dólares. De acuerdo con Just The News, la campaña superó rápidamente su objetivo original, fijado inicialmente en 50.000 dólares. 

Se conoció que los fondos se depositarán en un fideicomiso para ayudar a los familiares de Good.

La muerte de Renee Nicole Good

Las autoridades informaron la semana pasada de un tiroteo relacionado con un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis, en el que una mujer de 37 años llamada Renee Good murió luego de que miembros de la agencia abrieran fuego tras estar a punto de ser embestidos por un vehículo.

"Hoy, oficiales de ICE en Minneapolis estaban llevando a cabo operaciones específicas cuando alborotadores comenzaron a bloquear a los agentes de ICE y una de estas alborotadoras violentas utilizó su vehículo como arma, intentando atropellar a nuestros agentes del orden con la intención de matarlos, un acto de terrorismo doméstico", escribió en sus redes sociales Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

