El multimillonario Bill Ackman dona $10.000 en el GoFundMe para el agente de ICE que disparó a Renee Nicole Good

Publicado por Williams Perdomo 12 de enero, 2026

El multimillonario Bill Ackman informó de que donó $10.000 en el GoFundMe para el agente de ICE que disparó fatalmente a Renee Nicole Good. Además, explicó que tenía la intención de apoyar de manera similar el fondo respectivo de la madre asesinada, pero la recaudación ya había finalizado.

"Toda la situación es una tragedia. Un agente haciendo todo lo posible por cumplir con su deber y una manifestante que probablemente no tenía intención de matar al agente, pero cuyas acciones en una fracción de segundo provocaron su muerte", escribió Ackman en su cuenta de X.

En ese sentido, el empresario aseguró que "nuestro país es más fuerte si trabajamos juntos para resolver los problemas complejos que nos desgarran".

Entre tanto, la recaudación de fondos para ayudar a la familia de Renee Nicole Good cerró oficialmente después de recaudar más de 1,5 millones de dólares. De acuerdo con Just The News, la campaña superó rápidamente su objetivo original, fijado inicialmente en 50.000 dólares.

Se conoció que los fondos se depositarán en un fideicomiso para ayudar a los familiares de Good.