Represalia iraní: 7 países árabes son impactados por misiles en respuesta a los bombardeos de EEUU e Israel

Publicado por Luis Francisco Orozco 28 de febrero, 2026

El régimen de Irán llevó a cabo a lo largo de este sábado una amplia respuesta con misiles dirigida contra Israel y múltiples instalaciones militares estadounidenses en todo el Medio Oriente, en respuesta a los ataques aéreos estadounidenses e israelíes que acabaron con la vida del ayatolá Alí Jamenei. Antes de que los medios estatales del país persa confirmaran la muerte del líder supremo, funcionarios de la teocracia islámica calificaron los ataques como violaciones de la Carta de la ONU y los describieron como una agresión abierta destinada a frustrar cualquier vía diplomática restante.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán afirmó que posiciones israelíes y estadounidenses en toda la región fueron alcanzadas “por los poderosos golpes de los misiles iraníes”. La fuerza declaró que “Esta operación continuará sin descanso hasta que el enemigo sea derrotado de manera decisiva”, y añadió que todos los activos estadounidenses en la región deben considerarse ahora objetivos legítimos.

Funcionarios militares iraníes confirmaron el despliegue de drones y el lanzamiento de misiles de corto alcance contra varias instalaciones, entre ellas la base aérea de al-Udeid en Qatar, la base Ali al-Salem en Kuwait, la base aérea de al-Dhafra en los Emiratos Árabes Unidos, la base aérea Prince Sultan en Riad, la instalación estadounidense en Erbil, en el norte de Irak, la base aérea Muwaffaq Salti en Jordania y la sede de la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahréin.

Respuesta de los países afectados

Aunque los primeros informes apuntaban a una destrucción limitada a gran escala, drones y misiles desviados impactaron presuntamente un edificio residencial en Bahréin y dañaron parte de una terminal aeroportuaria en Kuwait. En respuesta, los gobiernos de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos emitieron comunicados en los que condenaron lo que describieron como violaciones iraníes de su soberanía y advirtieron que se reservan el derecho de responder.

Por su parte, Bahréin calificó el ataque como “traicionero” y “una flagrante violación de la soberanía y la seguridad del reino”. En Abu Dabi se reportó al menos una víctima mortal después de que varios misiles lanzados desde Irán fueran interceptados, según la agencia estatal de noticias de los Emiratos Árabes Unidos, que no ofreció más detalles. En Kuwait, Abdullah al-Rajhi, portavoz de la Autoridad General de Aviación Civil, señaló que un dron impactó el Aeropuerto Internacional de Kuwait, dejando varios empleados con heridas leves y causando daños materiales en el edificio de pasajeros.

El Ministerio de Defensa de Qatar anunció que “frustró” los ataques entrantes conforme a un “plan de seguridad previamente aprobado”, afirmando que “todos los misiles” fueron interceptados antes de ingresar al espacio aéreo qatarí. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar declaró que ser atacado por un país vecino “no puede aceptarse bajo ninguna justificación o pretexto”, subrayando que Doha ha buscado consistentemente mantenerse al margen de los conflictos regionales.

Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, sostuvo conversaciones con sus homólogos de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahréin e Irak. Durante esos contactos, defendió las acciones de Teherán y argumentó que los gobiernos del Golfo tenían la responsabilidad de impedir que Estados Unidos utilizara bases en su territorio para lanzar lo que describió como una agresión ilegal contra Irán.