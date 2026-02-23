Tormenta invernal: ¿qué estados declararon el estado de emergencia?

Publicado por Santiago Ospital 23 de febrero, 2026

Más de 40 millones de estadounidenses están bajo alerta por la tormenta invernal. Nevadas intensas y ventiscas azotaron este lunes el noroeste del país, mientras en ciudades como Filadelfia, Nueva York y Boston esperan acumulaciones récord de nieve.

Al menos seis estados declararon el estado de emergencia en las últimas horas:

Connecticut : "He firmado una orden de emergencia que prohíbe a todos los vehículos comerciales circular por todas las carreteras de acceso limitado en todo el estado", escribió el gobernador Ned Lamont . "Esta orden entra en vigor hoy a las 5 pm y permanecerá vigente hasta nuevo aviso".

: "He firmado una orden de emergencia que prohíbe a todos los vehículos comerciales circular por todas las carreteras de acceso limitado en todo el estado", escribió el gobernador . "Esta orden entra en vigor hoy a las 5 pm y permanecerá vigente hasta nuevo aviso". Massachusetts : "La tormenta representa una amenaza inminente para la seguridad pública, con posibles inundaciones, árboles caídos, cortes de electricidad, marejadas ciclónicas, ventiscas en la costa y daños materiales", se puede leer en la declaración de emergencia del estado. La medida entró en vigor el domingo.

: "La tormenta representa una amenaza inminente para la seguridad pública, con posibles inundaciones, árboles caídos, cortes de electricidad, marejadas ciclónicas, ventiscas en la costa y daños materiales", se puede leer en la declaración de emergencia del estado. La medida entró en vigor el domingo. Nueva Jersey : la Policía estatal impuso una prohibición a los desplazamientos al menos hasta el mediodía del lunes. La gobernador Mikie Sherrill describió, en su declaración de emergencia, "ventiscas con ráfagas de viento de hasta 88 km/h y acumulaciones de nieve intensas y generalizadas superiores a 30 cm, con posibles cantidades locales de hasta 45 a 60 cm".

: la Policía estatal impuso una prohibición a los desplazamientos al menos hasta el mediodía del lunes. La gobernador Mikie Sherrill describió, en su declaración de emergencia, "ventiscas con ráfagas de viento de hasta 88 km/h y acumulaciones de nieve intensas y generalizadas superiores a 30 cm, con posibles cantidades locales de hasta 45 a 60 cm". Nueva York : la gobernadora Kathy Hochul declaró el estado de emergencia para una veintena de condados y desplegó a la Guardia Nacional. "Le rogamos que siga limitando los viajes no esenciales y respete las restricciones locales para que nuestros conductores de quitanieves puedan realizar su trabajo", escribió Hochul en las últimas horas y recomendó visitar http://511ny.org para más información.

: la gobernadora Kathy Hochul declaró el estado de emergencia para una veintena de condados y desplegó a la Guardia Nacional. "Le rogamos que siga limitando los viajes no esenciales y respete las restricciones locales para que nuestros conductores de quitanieves puedan realizar su trabajo", escribió Hochul en las últimas horas y recomendó visitar para más información. Rhode Island : "Pedimos a los habitantes de Rhode Island que se tomen en serio esta tormenta y se queden en casa", pidió el gobernador Dan McKee al firmar el estado de emergencia el domingo. "Esta es una respuesta de todos. Nuestras agencias estatales tienen los recursos y la mano de obra que necesitan para responder y mantener seguros a los habitantes de Rhode Island".

: "Pedimos a los habitantes de Rhode Island que se tomen en serio esta tormenta y se queden en casa", pidió el gobernador Dan McKee al firmar el estado de emergencia el domingo. "Esta es una respuesta de todos. Nuestras agencias estatales tienen los recursos y la mano de obra que necesitan para responder y mantener seguros a los habitantes de Rhode Island". Delaware: "Quiero expresar mi sincero agradecimiento a los trabajadores de primera línea que trabajaron durante toda la noche", sostuvo este lunes el gobernador Matt Meyer, quien emitió una declaración de emergencia el domingo. "Delaware es más fuerte gracias a ustedes".

Cancelaciones de vuelos, apagones y centros de calefacción

La tormenta provocó desde la madrugada la cancelación de vuelos y el corte de electricidad en miles de hogares y negocios de la región.

El Servicio Nacional de Meteorología advirtió sobre la tormenta y sus efectos continuarán durante gran parte del lunes.

A las 11:00 am EST, más de 5.800 vuelos con origen o destino en Estados Unidos habían sido cancelados y otros cientos sufrían retrasos, según la web de seguimiento FlightAware.

Los tres aeropuertos principales de Nueva York, así como el aeropuerto Logan de Boston, registraron la mayor cantidad de cancelaciones. En puntos de al menos cuatro estados —Massachusetts, Nueva York, Nueva Jersey y Rhode Island— se registraron hasta 60 centímetros de nieve la mañana del lunes.

Más de 600.000 consumidores se encontraban sin energía el lunes por la mañana, el grueso de ellos debido a la tormenta invernal. El estado más afectado fue Massachusetts, seguido por Nueva Jersey y Delaware, según datos del sitio especializado PowerOutage.us:

Massachusetts: 289,723 clientes sin energía

New Jersey: 141,848

Delaware: 67,630

Rhode Island: 40,695

California: 25,488

New York: 16,463

Maryland: 15,104

Pennsylvania: 14,861

"La ciudad de Nueva York no se ha enfrentado a una tormenta de esta magnitud en la última década", dijo el domingo el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, según AFP. Mamdani también declaró el estado de emergencia.

En Central Park, en el corazón de esta ciudad de más de ocho millones de habitantes, se acumularon 38 centímetros de nieve, la mayor cantidad acumulada por una sola tormenta en más de cinco años.

Michelle Wu, alcaldesa de Boston, en el estado de Masschusetts, ordenó el lunes el cierre de las escuelas públicas y los edificios municipales.

"Pedimos a todos que planifiquen con antelación, se mantengan seguros y abrigados, y permanezcan fuera de las carreteras", dijo Wu.

Grandes ciudades como Nueva York, Filadelfia y Boston anunciaron la habilitación de centros de calefacción dedicados para las personas que quedaran atrapadas en la calle por el frío.