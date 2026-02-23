Toque de queda en Nueva York ante la llegada de una violenta tormenta invernal

Publicado por Williams Perdomo 23 de febrero, 2026

La ciudad de Nueva York cerró este lunes las escuelas y ordenó a los conductores evitar las carreteras, ante la llegada de una violenta tormenta de nieve que azota el noreste del territorio nacional.

El Servicio Nacional de Meteorología dijo que las condiciones de ventisca se "materializarán rápidamente" desde Maryland hasta el sureste de Nueva Inglaterra, lo que hará que viajar sea "extremadamente peligroso".

Según indicó, la nieve podría caer a un ritmo de entre cinco y casi ocho centímetros por hora en el punto álgido de la tormenta, con casi 54 millones de personas en su trayectoria.

Este lunes por la mañana, la tormenta ya había comenzado a azotar Nueva York, reduciendo la visibilidad hasta tal punto que los rascacielos de Wall Street apenas eran visibles desde el contiguo barrio de Brooklyn.

Es probable que se produzcan cortes de luz debido a la intensa nieve y a las fuertes ráfagas de viento, señalaron los meteorólogos.

A las 01H39 locales (06H39 GMT) del lunes, cerca de 80.000 clientes se encontraban sin suministro eléctrico en el estado de Nueva Jersey, según el sitio web de seguimiento poweroutage.us.

En tanto, más de 5.000 vuelos fueron cancelados, indicó el lunes el sitio de rastreo de vuelos FlightAware.

En la ciudad de Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani dijo que las calles, autopistas y puentes se cerrarían desde las 21H00 del domingo hasta el mediodía de este lunes.

El NWS advirtió que se esperaba que la nieve intensa, los fuertes vientos y la baja visibilidad "provocaran condiciones de viaje peligrosas o imposibles".