Detienen a dos inmigrantes ilegales por contrabandear más de 136 kilos de cocaína en un camión

Publicado por Joaquín Núñez 5 de enero, 2026

Dos inmigrantes ilegales fueron detenidos por contrabandear más de 136 kilos de cocaína en un camión semirremolque. El hecho tuvo lugar en el condado de Putnam, Indiana, y los involucrados son Gurpreet Singh y Jasveer Singh, ambos de la India. Según precisaron desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con esa cantidad de cocaína podrían matar a más de 113.000 estadounidenses.

Gurpreet Singh, de 25 años, ingresó de forma ilegal a Estados Unidos en marzo de 2023 y a través del estado de Arizona. De acuerdo con el DHS, fue "liberado bajo la Administración Biden".

El caso de Jasveer Singh es diferente, puesto que ingresó ilegalmente en marzo de 2017, a través del estado de California. Fue arrestado en diciembre de 2025 en San Bernardino por recibir bienes robados, lo que provocó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentara una orden de detención. "Debido a las políticas de santuario del gobernador Gavin Newsom, la orden no fue atendida y este inmigrante ilegal delincuente fue liberado y reingresado a las comunidades estadounidenses", señalaron desde el DHS.

Ambos individuos contaban con licencias de conducir comerciales emitidas por el estado de California y tenían los narcóticos ocultos en la litera del camión en cuestión.

Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, se expresó a través de un comunicado y apuntó contra las políticas del gobernador de California: "Gracias a las imprudentes políticas de Gavin Newsom, estos dos extranjeros ilegales criminales obtuvieron licencias de conducir comerciales del estado de California y fueron arrestados por traficar con la friolera de 300 libras de cocaína dentro de un camión semirremolque"

"Gavin Newsom y sus compañeros políticos defensores del santuario incluso se negaron a cumplir una orden de detención contra uno de estos extranjeros ilegales criminales en diciembre. Las políticas de santuario ponen en peligro la vida de los estadounidenses. Las fuerzas del orden de ICE presentaron órdenes de detención para garantizar que estos traficantes de drogas no puedan volver a las comunidades estadounidenses", añadió.

Según informó Fox News a finales de diciembre, ICE había arrestado a 101 inmigrantes ilegales con licencias de conducir emitidas por California. Entre los arrestados ICE se detectaron individuos provenientes de los siguientes países: India, México, Colombia, Uzbekistán, Ucrania, Nicaragua, Rusia, Georgia, Venezuela, El Salvador y Honduras.

La problemática llegó a la lupa nacional a mediados de agosto, luego del caso de Harjinder Singh, un ciudadano indio y con licencia de California que protagonizó un accidente en el que murieron tres personas en Florida.