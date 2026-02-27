EEUU autoriza la salida de personal no esencial de su embajada en Israel por riesgos de seguridad

Publicado por Diane Hernández 27 de febrero, 2026

El Gobierno de Estados Unidos autorizó este viernes la salida de su personal no esencial y de familiares de empleados destinados en Israel, ante el deterioro de las condiciones de seguridad, según informó oficialmente su representación diplomática.

"El Departamento de Estado autorizó la salida del personal estadounidense no esencial y de los familiares de empleados del Gobierno de Estados Unidos (...) debido a riesgos de seguridad", indicó la Embajada de Estados Unidos en Israel en un comunicado publicado en su sitio web.

La sede diplomática añadió que "las personas deberían considerar abandonar Israel mientras sigan disponibles los vuelos comerciales", en referencia a la posibilidad de restricciones en el transporte aéreo si la situación se agrava.

La decisión fue adoptada por el Departamento de Estado y se enmarca en los protocolos habituales de protección al personal diplomático cuando se evalúan amenazas o un aumento de la inestabilidad en el país anfitrión.

Los riesgos de seguridad

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han detallado la naturaleza específica de los riesgos de seguridad que motivaron la medida, ni han anunciado el cierre de la misión diplomática, que continúa operando con personal reducido.

El anuncio se produce en un contexto de creciente tensión en la región, mientras Washington mantiene el monitoreo permanente de la situación y actualiza sus recomendaciones de viaje para sus ciudadanos en el extranjero.