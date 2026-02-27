México bajo la lupa: más de 500 bolsas con restos humanos aparecen cerca del estadio del Mundial

Publicado por Diane Hernández 27 de febrero, 2026

El hallazgo de múltiples fosas clandestinas en el estado de Jalisco, a pocos kilómetros del Estadio Akron -una de las sedes mexicanas de la Copa del Mundo de 2026- ha reavivado la preocupación por la violencia ligada al crimen organizado en México, en vísperas del torneo internacional.

De acuerdo con reportes difundidos por el New York Post, en el último año se han descubierto más de 20 fosas clandestinas en el área metropolitana de Guadalajara. En cuatro de las 22 localizadas recientemente, autoridades y colectivos han encontrado más de 500 bolsas con restos humanos.

Uno de los casos más relevantes se registró en el predio conocido como Las Agujas, en el municipio de Zapopan, colindante con Guadalajara. Entre febrero y septiembre de 2025 fueron halladas 270 bolsas con restos humanos en una propiedad de aproximadamente 54 acres, según información publicada por El País. El descubrimiento inicial fue realizado por trabajadores de la construcción.

Posteriormente, en octubre, se localizaron otras 48 bolsas con restos en una fosa clandestina en Zapopan, de acuerdo con un informe de CBS News. Las autoridades han continuado las labores de búsqueda en la zona.

Desapariciones y violencia

México acumula alrededor de 130.000 personas desaparecidas en la última década, muchas de ellas en contextos relacionados con la violencia de los cárteles, según cifras oficiales y organizaciones civiles.

Jaime Aguilar, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco -dedicado a la localización de personas desaparecidas- declaró a los medios en diciembre que en esa entidad "los desaparecidos están hechos desaparecer", en referencia a la presunta intención de borrar todo rastro de las víctimas.

"Esto es para que no se sepa, quieren borrar todo rastro de los desaparecidos", señaló Aguilar. Añadió que la proximidad de algunos hallazgos con una sede mundialista ha incrementado la atención pública: "Todos los hallazgos están llamando la atención, porque se están vinculando con el Mundial. Está a varios kilómetros de distancia, pero esto ocurre cerca de un estadio del Mundial".