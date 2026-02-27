Spurs logran undécima victoria consecutiva en la NBA y Durant rompe marca con Rockets

Publicado por Williams Perdomo 27 de febrero, 2026

Los San Antonio Spurs lograron el jueves su undécima victoria consecutiva en la NBA al superar a los Brooklyn Nets por 126-110, lo que los acerca a los Oklahoma City Thunder en la lucha por el primer lugar de la Conferencia Oeste.

Otra noche discreta de Wembanyama

Julian Champagnie anotó 26 puntos para liderar a los Spurs, que nunca estuvieron por detrás a pesar de otra noche discreta de Victor Wembanyama.

La superestrella francesa solo acertó tres de nueve tiros de campo, pero anotó los seis libres que intentó, sumando 12 puntos.

Wembanyama añadió ocho rebotes y cinco asistencias, lo que fue suficiente, ya que siete jugadores de San Antonio anotaron más de diez puntos.

Entre ellos, Stephon Castle con 18 puntos y De'Aaron Fox y Devin Vassell con 14 cada uno.

Invictos en febrero, los Spurs están en su racha ganadora más larga desde que triunfaron en 13 partidos seguidos en la temporada 2015-2016.

Marca de Durant

Kevin Durant anotó su mejor marca de la temporada con 40 puntos para impulsar a los Houston Rockets a una victoria 113-108 sobre los Magic en Orlando.

Durant anotó 26 en la segunda mitad, cuando los Rockets remontaron una desventaja de 19 en el tercer cuarto.

El veterano de 37 años y dos veces campeón se convirtió, además, en el sexto jugador en la historia de la NBA en alcanzar los 32.000 puntos en su carrera.

Mala noche para Lakers

En Phoenix, Royce O'Neale anotó el triple de la victoria a 1,7 segundos del final y los Suns se impusieron a Los Angeles Lakers por 113-110.

La canasta de rebote del superestrella de los Lakers, LeBron James, había empatado el partido a 110-110 a 22,7 segundos del final.

Pero los Lakers no pudieron anotar en su última jugada y cayeron por tercera vez consecutiva.

Grayson Allen consiguió 28 puntos para liderar a los Suns, que resistieron los 41 puntos de Luka Doncic, de Los Ángeles.