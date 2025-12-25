El DHS arresta a más de 17.500 inmigrantes ilegales por delitos tipificados en la Ley Laken Riley

Publicado por Víctor Mendoza 25 de diciembre, 2025

El Departamento de Seguridad Nacional informó de que bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y la secretaria Kristi Noem, más de 17.500 inmigrantes ilegales criminales fueron arrestados y detenidos por delitos contemplados en la Ley Laken Riley.

La Ley Laken Riley , la primera pieza legislativa firmada por el presidente Trump, ordena la detención federal de inmigrantes ilegales acusados de robo, allanamiento de morada, agresión a un agente del orden público y cualquier delito que cause muerte o lesiones corporales graves.

La ley lleva el nombre de un estudiante de enfermería de Georgia asesinado por un inmigrante ilegal venezolano y miembro del Tren de Aragua. Anteriormente, fue arrestado y liberado en el país durante la Administración Biden en septiembre de 2022. Anteriormente, fue arrestado por la Policía de Nueva York por actuar de forma que lesionó a un menor de 17 años y liberado en barrios estadounidenses. Posteriormente, cometió el asesinato de Laken Riley.

A principios de esta semana, la Secretaria Noem anunció el fin de la Operación Honor del Ángel, un operativo nacional de 14 días, lanzado en honor a Laken Riley, dirigido contra inmigrantes indocumentados que cometieron delitos relacionados con la Ley Laken Riley. En total, el ICE arrestó a 1.030 inmigrantes indocumentados durante este operativo.

“El presidente Trump nos ha dado la autoridad para arrestar y expulsar a los millones de inmigrantes ilegales delincuentes violentos que la administración anterior liberó a Estados Unidos. Ahora, estos criminales enfrentarán la justicia y serán expulsados de nuestro país. Nunca podremos traer de vuelta a Laken, pero podemos hacer todo lo posible para llevar a estos atroces criminales ante la justicia. Estoy muy orgullosa de lo que nuestros valientes hombres y mujeres del ICE han hecho para expulsar a estos criminales de las calles de Estados Unidos”, dijo Noem.