DeSantis acusa a Newsom de poner en riesgo a los estadounidenses con sus "políticas santuario"

Publicado por Joaquín Núñez 20 de agosto, 2025

Ron DeSantis apuntó contra Gavin Newsom por el caso de Harjinder Singh, un ciudadano indio y con licencia de California que protagonizó un accidente en el que murieron tres personas en Florida. El gobernador republicano habló en Fox News sobre el caso y criticó al demócrata de California por sus "políticas santuario".

El caso tuvo lugar el pasado 12 de agosto, en la autopista Florida Turnpike, cerca de Fort Pierce. Allí, Singh, quien manejaba un camión, intentó realizar ilegalmente un giro en U, bloqueando los carriles de forma completa. Esto provocó una fatídica colisión con una minivan, que terminó debajo del tráiler del camión. Dos de los tres ocupantes murieron en el acto y el tercero falleció posteriormente en el hospital

Según informó The New York Post, la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas evaluó la competencia del conductor en el idioma inglés. Singh solo respondió dos de las doce preguntas de forma correcta, e incluso solo pudo identificar una de las cuatro señales de tránsito que le mostraron. A pesar de estos resultados, tiene dos licencias de conducir comerciales, una del estado de Washington y otra de California. El Departamento de Transporte publicó un comunicado en el que señalaron que el conductor "no hablaba inglés".

De acuerdo con las autoridades de Florida, Singh ingresó ilegalmente a los Estados Unidos en 2018, a través de la frontera sur y actualmente no tiene estatus migratorio legal. Se espera que sea deportado una vez se resuelvan sus cargos estatales.

DeSantis contra Newsom: "¿Por qué no hace su trabajo y protege a la gente?"

En este contexto, DeSantis habló con Jesse Watters en Fox News. El gobernador de Florida apuntó específicamente contra Newsom, debido a que Singh tenía una licencia comercial californiana.

"Tuvimos un caso en el que un camionero extranjero ilegal que obtuvo una licencia de conducir comercial en el estado de California, empleado por una empresa californiana, mató a tres personas en Florida. Este tipo ni siquiera hablaba inglés. Lo estamos procesando. Va a enfrentarse a graves cargos. Y puedo anunciar, Jesse, que dije inicialmente que la empresa debe rendir cuentas y hemos estado trabajando con el Gobierno federal, que le va a retirar la licencia para operar, porque no se puede contratar a alguien que no sabe leer las señales de tráfico", explicó el gobernador DeSantis.

"¿Por qué dedica todo este tiempo a intentar ganarse el favor del presidente Trump? ¿Por qué no hace su trabajo y protege a la gente? Por mucho que nos burlemos de California, a menudo debido a todos los problemas que han provocado las políticas progresistas, que se están extendiendo al resto del país, Florida es un trágico ejemplo con tres de nuestros conciudadanos muertos a causa de sus políticas de santuario", continuó.