Las FDI atacan la infraestructura terrorista de Hezbolá en el valle libanés de la Bekaa

27 de febrero, 2026

Las Fuerzas de Defensa de Israel golpearon el jueves infraestructuras de la organización terrorista Hezbolá, respaldada por Irán, en la zona de Baalbek, en el valle libanés de Bekaa.

El ataque tuvo como objetivo la Fuerza Radwan de élite de Hezbolá, que durante años se entrenó para invadir el norte de Israel y tomar comunidades bajo un plan conocido como la "invasión de Galilea", y en la que Hamás modeló su invasión transfronteriza desde Gaza para masacrar a 1.200 personas en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

En un comunicado posterior, las FDI confirmaron que habían atacado ocho complejos de la Fuerza Radwan que se utilizaban para "almacenar armas, entrenar terroristas yplanear ataques contra tropas de las FDI y civiles israelíes".

"Los intentos de Hezbolá de rearmarse constituyen una violaciónde los acuerdos de alto el fuego entre Israel y Líbano", añadieron los militares.

Jerusalén ha advertido a Líbano a través de intermediarios de que podría lanzar duros ataques aéreos en su territorio, incluso contra infraestructuras civiles como el aeropuerto internacional Beirut-Rafic Hariri, si Hizbulá entra en una guerra entre Estados Unidos e Irán, dijeron el martes dos altos funcionarios libaneses a Reuters.

El Gobierno libanés se ha comprometido a desarmar a Hezbolá tras un acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 con la mediación de Estados Unidos que puso fin a los combates que comenzaron cuando el grupo terrorista se unió a la guerra de Hamás contra Israel el 8 de octubre de 2023.

Hezbolá ha intensificado recientemente las reuniones militares y de seguridad mientras se prepara para otra batalla contra el Estado judío, según un informe de la cadena de propiedad saudí Al Arabiya.

Fuentes anónimas cercanas al grupo terrorista libanés dijeron a la cadena saudí a principios de esta semana que Hezbolá está siendo dirigido por oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

El miércoles, las FDI anunciaron que soldados israelíes destacados en el Sur del Líbano localizaron y desmantelaron armas, puestos de observación y posiciones de tiro de Hezbolá en los últimos meses.

Las FDI dijeron que sus acciones tenían como objetivo impedir que el grupo terrorista se rearmara en violación del acuerdo de tregua con Jerusalén.

