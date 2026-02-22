Rondale Moore, receptor de los Vikings, murió a los 25 años

Publicado por Williams Perdomo 22 de febrero, 2026

El receptor de la NFL Rondale Moore murió el sábado según las autoridades de Indiana, que dijeron que la muerte del joven de 25 años está bajo investigación.

Todd Bailey, jefe de policía de la ciudad natal del jugador de los Vikings, New Albany, Indiana, dijo a los medios locales que Moore fue encontrado muerto en un garaje debido a una presunta herida de bala autoinfligida.

Bailey dijo que se está llevando a cabo una investigación y que "no se divulgará información adicional en este momento".

Los Vikings dijeron en un comunicado que el equipo estaba "profundamente entristecido por el fallecimiento de Rondale Moore".

"Mientras trabajamos para comprender los hechos, hemos hablado con la familia de Rondale para ofrecer nuestras condolencias y el pleno apoyo de los Minnesota Vikings".

El entrenador en jefe de los Vikings, Kevin O'Connell, dijo que estaba "devastado" por la noticia de la muerte de Moore.

"Aunque Rondale fue miembro de los Vikings por poco tiempo, llegamos a conocerlo bien y a apreciarlo profundamente", declaró O'Connell en un comunicado. "Era un joven humilde, de voz suave y respetuoso, orgulloso de sus raíces en Indiana.

"Como jugador, fue disciplinado, dedicado y resiliente a pesar de enfrentar múltiples adversidades, ya que las lesiones lo dejaron fuera de juego a lo largo de su carrera. Nos duele a todos que no pueda seguir viviendo su sueño en la NFL y que no tengamos la oportunidad de verlo florecer".

El ex entrenador de Moore en la Universidad de Purdue, Jeff Brohm, había ofrecido un homenaje en X y lo había calificado como "una completa alegría entrenar a Moore".

"Rondale tenía una ética de trabajo inigualable", dijo Brohm. "Un gran compañero de equipo que siempre respondía a cualquier situación. Todos queríamos a Rondale; nos encantaba su sonrisa y su espíritu competitivo, siempre buscando complacer a todos con quienes se relacionaba".

La carrera de Moore Después de brillar en Purdue, Moore fue seleccionado en la segunda ronda del draft de la NFL de 2021 por los Arizona Cardinals.

​Fue traspasado a los Atlanta Falcons en marzo de 2024 y sufrió una lesión de rodilla que puso fin a su temporada en el campo de entrenamiento de ese año.

​Firmó un contrato de un año con los Minnesota Vikings en marzo pasado, pero sufrió una lesión de rodilla que le puso fin a la temporada en su primer partido de pretemporada.

Excompañeros de equipo reaccionaron a la muerte de Moore en redes sociales. JJ Watt, quien jugó con Moore en Arizona, publicó en X.

"Ni siquiera puedo empezar a comprenderlo ni a procesarlo", escribió Watt. "No hay manera. Demasiado pronto. Demasiado especial. Queda tanto por dar. Descansa en paz, Rondale".