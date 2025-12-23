El ICE arresta a 101 camioneros inmigrantes ilegales y "peligrosos" en las carreteras de California

Publicado por Diane Hernández 23 de diciembre, 2025

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a 101 conductores de camiones inmigrantes indocumentados durante una operación federal realizada en California, según informó Fox News.

La acción, denominada Operación 'Centinela de Carreteras', se llevó a cabo tras una serie de accidentes mortales ocurridos en distintos estados del país y vinculados a conductores con licencias de conducir comerciales (CDL) emitidas por California durante la administración del gobernador demócrata Gavin Newsom, de acuerdo con la cadena de noticias.

ICE informó que entre los arrestados hay ciudadanos de India, México, Colombia, Uzbekistán, Ucrania, Nicaragua, Rusia, Georgia, Venezuela, El Salvador y Honduras. La mayoría de las detenciones se realizaron en carreteras y puertos de California, donde también se incautaron las licencias CDL de los conductores, según el reporte.

De acuerdo con Fox News, la subdirectora de ICE, Madison Sheahan, responsabilizó directamente a las políticas de estado santuario de California por poner en riesgo la seguridad pública. "Las políticas de Gavin Newsom están costando vidas estadounidenses. Su gobierno emitió, a sabiendas, miles de licencias de conducir comerciales a inmigrantes indocumentados que no deberían estar al volante de un camión de gran tonelaje", declaró.

Sheahan añadió que muchos de estos conductores obtienen sus licencias en California y luego operan en otros estados del país. "ICE está interviniendo donde el estado falló. Estamos retirando de las carreteras a estos peligrosos camioneros inmigrantes ilegales y restaurando la seguridad", afirmó, comparando la operación con acciones similares realizadas previamente en Oklahoma e Indiana.

Por su parte, Breitbart News informó el pasado 13 de diciembre que California se ha convertido en el principal foco de emisión irregular de licencias CDL, lo que ha generado una crisis de seguridad vial a nivel nacional. Según el medio, algunos de los conductores arrestados no sabían leer inglés ni comprender adecuadamente las señales de tránsito, un requisito federal para operar vehículos comerciales.

En noviembre, una auditoría del secretario de Transporte, Sean Duffy, también reveló que el estado de California emitió ilegalmente miles de licencias CDL a conductores extranjeros, lo que derivó en la revocación de al menos 17.000 licencias.

El ICE señaló en un comunicado que la operación fue lanzada en respuesta directa a preocupaciones de seguridad nacional, luego de que accidentes relacionados con camioneros inmigrantes indocumentados se cobraran al menos ocho vidas en estados como California, Florida y Oregón, dijo Fox News.

Las autoridades federales también advirtieron que el sector del transporte por carretera ha sido explotado por organizaciones criminales, involucradas en tráfico de personas, narcóticos, robo de carga y explotación laboral, según ICE.

Todos los 101 conductores arrestados permanecerán bajo custodia de ICE mientras enfrentan procedimientos migratorios.