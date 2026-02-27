Block despedirá a más de 4.000 empleados para reorientarse hacia la IA

Publicado por Diane Hernández 27 de febrero, 2026

La empresa de tecnología financiera Block anunció el despido de más de 4.000 trabajadores -de una plantilla superior a 10.000- como parte de una reestructuración destinada a reforzar el uso de inteligencia artificial (IA), una decisión que impulsó sus acciones más de 20% en las operaciones previas a la apertura del mercado este viernes.

La medida fue comunicada por su director ejecutivo y cofundador, Jack Dorsey, en una carta a los accionistas en la que sostuvo que las "herramientas de inteligencia" han transformado la forma de crear y dirigir empresas.

"La tesis central es simple. Las herramientas de inteligencia han transformado el concepto de crear y dirigir una empresa", escribió Dorsey. "Un equipo significativamente más pequeño, con las herramientas que estamos desarrollando, puede hacer más y mejor", añadió.

Block es la empresa matriz de plataformas de pago digital como Square y Cash App.Los comentarios del ejecutivo, que mencionan explícitamente la IA como factor clave de los recortes, también fueron publicados en X, red social que cofundó.

Reacción del mercado

Las acciones de Block habían subido 5% el jueves, hasta 54,53 dólares, antes de la publicación de sus resultados trimestrales. Tras el anuncio y la difusión de sus cifras financieras, se dispararon hasta casi 69 dólares en las operaciones posteriores al cierre.

La compañía informó que su beneficio bruto del cuarto trimestre aumentó 24% interanual. Analistas señalaron que la promesa de mayores niveles de eficiencia y rentabilidad mediante la adopción intensiva de IA estimuló el apetito de los inversionistas.

"Durante años hemos debatido si la IA reduciría marginalmente el empleo. Ahora contamos con un caso práctico público en el que el director ejecutivo afirma explícitamente que las herramientas de inteligencia han cambiado el significado de crear y dirigir una empresa", afirmó Stephen Innes, de SPI Asset Management, en un comentario citado por AP.

Tendencia en el sector tecnológico

Block, fundada en 2009 y con sede en San Francisco, opera en Estados Unidos, Canadá, partes de Europa, Australia y Japón. La empresa indicó que ofrecerá apoyo a los empleados despedidos, aunque las condiciones variarán en el extranjero. No se precisó qué áreas o ubicaciones se verán más afectadas.

El anuncio se suma a una ola de recortes en grandes corporaciones estadounidenses en los últimos meses. Entre las compañías que han informado despidos recientes se encuentran Amazon, UPS, Dow y The Washington Post.

Aunque algunas empresas han minimizado la relación entre los ajustes de plantilla y la inteligencia artificial, el caso de Block destaca por vincular de manera directa su estrategia de reducción de personal con el despliegue de estas tecnologías.