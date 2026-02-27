El DOJ acusa a dos presuntos miembros del Tren de Aragua en un caso de malware en cajeros automáticos de Massachusetts

Publicado por Misty Severi 27 de febrero, 2026

El Departamento de Justicia dijo el jueves que ha imputado a otros dos presuntos miembros del Tren de Aragua en relación con una conspiración de malware ATM que se extiende por varios estados.

Los dos jóvenes de 29 años, Moisés Alejandro Martínez Gutierrz y Lestter Guerrero, han sido acusados de conspiración para cometer robo bancario. El departamento afirmó que ambos se encuentran en Estados Unidos de forma ilegal.

Los cargos se producen en el marco de una investigación federal sobre una conspiración a escala nacional para robar dinero de ATMs utilizando un esquema de malware conocido como ATM jackpotting. En total, más de 50 personas han sido inculpadas en el caso hasta el momento.

El DOJ alegó en los documentos de acusación que ambos hombres fueron detenidos en Augusta, Maine, tras un intento de robo con bote en un cajero automático. Martínez Gutiérrez está supuestamente relacionado con al menos otros cinco robos de cajeros automáticos en Nueva Inglaterra, y Guerrero está supuestamente relacionado con al menos otro robo de cajeros automático que tuvo lugar el mes pasado.

Conspirar para cometer robos en bancos conlleva una sentencia máxima de hasta cinco años de prisión, hasta tres años de libertad supervisada y una multa de hasta 250.000 dólares. Los acusados son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.

© Just The News