Las autoridades alertan sobre una fuerte tormenta invernal que afectará varias zonas del país

Publicado por Williams Perdomo 22 de febrero, 2026

El NWS Weather Prediction Center emitió esta madrugada un informe en el que advierte sobre una potente tormenta que afectará al este del país entre este domingo y el miércoles.

El sistema se desarrollará a lo largo de la costa del Atlántico Medio y afectará a casi 54 millones de personas, que se encuentran bajo un Aviso de Tormenta Invernal o de Ventisca, desde los Central Appalachians hasta la costa de Maine.

Se prevé que la tormenta se intensifique explosivamente durante la tarde y noche del domingo. Las nevadas, inicialmente ligeras a moderadas, aumentarán rápidamente en intensidad a lo largo del corredor de la I-95 al norte de Washington DC, con tasas que podrían superar las 2 a 3 pulgadas por hora.

Las condiciones de ventisca, combinadas con ráfagas de viento de entre 40 y 70 mph, se extenderán desde la costa oriental de Maryland hasta el sureste de New England, afectando áreas al norte de Baltimore y hasta Boston. Las autoridades advierten que los desplazamientos podrían volverse extremadamente peligrosos e incluso imposibles en estas zonas.

Durante la mañana del lunes, en el punto máximo de intensidad del sistema, se prevé nieve muy intensa con fuertes vientos desde Philadelphia hasta Boston. Sin embargo, se espera una mejoría gradual hacia la tarde a medida que la tormenta se aleje con rapidez.

Para la noche del lunes, las acumulaciones totales de nieve podrían alcanzar entre uno y dos pies desde la costa de New Jersey hasta Boston.

Regreso de lluvias al Oeste

En la costa opuesta, regresarán las precipitaciones al Pacific Northwest y al centro-norte de California, debido a una serie de sistemas de baja presión acompañados por ríos atmosféricos.

El más intenso de estos ríos atmosféricos llegará el lunes a la Costa Oeste y podría generar casos aislados de inundaciones repentinas, debido a la saturación del suelo tras lluvias intensas previas. Se espera que la lluvia se extienda en cobertura y permanezca frente a la costa.