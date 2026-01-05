DeSantis anuncia la detención de 10.000 inmigrantes ilegales en la 'Operación Maremoto' con el DHS

Publicado por Natalia Mittelstadt - Just The News 5 de enero, 2026

El gobernador republicano de Florida Ron DeSantis anunció este lunes que 10.000 inmigrantes ilegales han sido arrestados en la "Operación Maremoto" con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

DeSantis hizo el anuncio en el centro de detención de inmigrantes ilegales "Depósito de Deportación" -antigua Institución Correccional Baker- en Sanderson, informó WKMG.

De los arrestados, "el 63% tenía detenciones o condenas penales, incluidos delincuentes violentos y delincuentes sexuales", dijo DeSantis. "Aunque no tienes que haber cometido un delito para estar sujeto a la aplicación de la ley de inmigración. Si has venido ilegalmente, esa es la ofensa".

También dijo que unas 1,000 personas se han ido voluntariamente, usando el programa de Florida para recibir boletos de avión de regreso a sus países de origen. Ha habido vuelos de deportación desde julio desde Alligator Alcatraz, un nuevo centro de detención de migrantes.

DeSantis dijo que 93 vuelos han salido del Centro de Deportación en sólo cuatro meses, y que ningún otro estado ha participado más que Florida en el impulso para detener la inmigración ilegal, informó WCJB.

"El gobierno federal ha estacionado un juez de inmigración tanto en Baker como en Alligator Alcatraz. No son jueces del Artículo III, no son jueces de verdad. Son empleados de la rama ejecutiva cuya función es adjudicar las reclamaciones de inmigración", dijo DeSantis.

Casi 3.000 personas han sido deportadas hasta ahora, dijeron el lunes funcionarios de Florida.

También en la conferencia de prensa, DeSantis comentó el arresto del venezolano Nicolás Maduro y su esposa por parte de militares estadounidenses durante el fin de semana, informóUSA Today.

"Hay gente que ha huido a Estados Unidos -tenemos una gran comunidad en el sur de Florida- y será difícil encontrar un reinado tan destructivo como el reinado de Chávez-Maduro ha sido, tomando un país que había sido próspero y tiene una abundancia de recursos y básicamente destruyéndolo", dijo DeSantis.

Maduro "merece ser llevado ante la justicia. Y mi sincera esperanza es que el pueblo de Venezuela sea capaz de liberarse del yugo del reinado de Chávez-Maduro, porque ha sido uno de los reinados más destructivos de la historia del hemisferio occidental", añadió.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables este lunes de cargos federales de conspiración, drogas y armas en un tribunal federal de Manhattan.

© Just The News