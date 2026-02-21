Murió Willie Colón, arquitecto mayor de la salsa y figura clave de la música latina

Publicado por Diane Hernández 21 de febrero, 2026

El trombonista, compositor y productor puertorriqueño-estadounidense Willie Colón falleció este 21 de febrero de 2026 a los 75 años, según informó su familia a través de su página oficial en Facebook.

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia", señaló el comunicado. Sus allegados agradecieron las muestras de apoyo y pidieron privacidad durante el duelo.

En días recientes, colegas del ámbito salsero habían solicitado oraciones públicas por su salud. El músico se encontraba hospitalizado en Nueva York por complicaciones respiratorias.

Del sur del Bronx al corazón de la salsa

Nacido el 28 de abril de 1950 en el sur del Bronx, Nueva York, de padres puertorriqueños, William Anthony Colón Román creció en un entorno marcado por la diáspora boricua. Comenzó tocando la trompeta en la adolescencia, pero pronto adoptó el trombón como su instrumento distintivo, con el que forjaría uno de los sonidos más reconocibles de la salsa.

A los 15 años firmó con el naciente sello Fania Records, fundado por Johnny Pacheco y Jerry Masucci. Con apenas 17 años grabó su primer álbum y, poco después, inició una de las alianzas más influyentes del género junto al cantante Héctor Lavoe.

Con Lavoe desarrolló una estética musical y visual inspirada en el imaginario de los gánsteres de los años 20, mientras sus canciones abordaban la vida en los barrios latinos de Nueva York y problemáticas sociales de la comunidad inmigrante. De esa etapa surgieron discos emblemáticos como The Hustler (1968), Guisando (1969), Cosa Nuestra (1970) y Asalto Navideño (1971), entre otros.

'Siembra', un antes y un después

En 1977 inició una nueva sociedad creativa con el panameño Rubén Blades. Dos años después lanzaron Siembra (1979), considerado por muchos como el álbum más influyente en la historia de la salsa. El disco incluyó temas como "Plástico", "Buscando guayaba" y "Pedro Navaja", que elevaron el contenido social y narrativo del género a nuevos niveles de sofisticación.

Colón también desarrolló una sólida carrera como solista y productor, con trabajos como Fantasmas (1981), Corazón Guerrero (1982) y Tiempo Pa’ Matar (1983). A lo largo de su trayectoria fue nominado en múltiples ocasiones al Grammy, aunque nunca obtuvo uno competitivo.

En 2000 ingresó al International Latin Music Hall of Fame y en 2019 al Latin Songwriters Hall of Fame, reconocimientos que consolidaron su lugar como uno de los grandes arquitectos de la música latina del siglo XX.

La influencia de Willie Colón en la evolución de la salsa es indiscutible. Su visión musical amplió los límites del género, incorporando comentario social, arreglos innovadores y una identidad sonora propia que marcó a generaciones.

Su trombón áspero y poderoso, sus producciones audaces y su capacidad para convertir la experiencia latina en relato musical hicieron de él una figura irrepetible. Con su partida, la salsa pierde a uno de sus pilares fundamentales; su obra, sin embargo, permanece como testimonio de una época y de un sonido que ayudó a definir.