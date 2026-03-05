Lou Holtz, leyenda del fútbol universitario y símbolo de Notre Dame, muere a los 89 años

Publicado por Carlos Dominguez 5 de marzo, 2026

Lou Holtz, uno de los entrenadores más influyentes en la historia del fútbol americano universitario y figura emblemática de la Universidad de Notre Dame, murió a los 89 años en Orlando, Florida. La noticia fue confirmada por sus familiares y por la propia institución, que comunicó su muerte el miércoles por la tarde.

Un arquitecto de campeones

Holtz alcanzó la cima del deporte universitario al guiar a Notre Dame a un campeonato nacional invicto en 1988, un logro que consolidó su reputación como uno de los grandes estrategas del fútbol colegial. Su capacidad para reconstruir programas y devolverlos a la élite fue una constante a lo largo de cinco décadas de carrera, en las que dirigió a equipos como William & Mary, NC State, Arkansas, Minnesota y South Carolina.

Además, es el único entrenador que ha llevado a seis programas distintos a disputar partidos de tazón, una marca que subraya su impacto transversal en el deporte universitario.

Un legado que trasciende el campo

Más allá de los títulos y las estadísticas —249 victorias en su carrera universitaria— Holtz fue recordado por sus familiares "por sus valores perdurables de fe, familia, servicio y una inquebrantable creencia en el potencial de los demás". Sus allegados también destacaron que su influencia "se extendió mucho más allá del campo de juego", reflejada en generaciones de jugadores, colegas y comunidades que crecieron bajo su liderazgo.

Tras su retiro como entrenador, también dejó huella como analista televisivo, especialmente durante su etapa en ESPN, donde se convirtió en una voz respetada y carismática para los aficionados.

Maestro, líder y mentor

La muerte de Holtz generó una oleada inmediata de homenajes en el mundo del deporte. En un comunicado publicado por Notre Dame, la universidad lo describió como "un miembro querido de la familia" y una figura cuya importancia va más allá de los resultados.

"Entre sus muchos logros, lo recordaremos sobre todo como un maestro, líder y mentor que sacó lo mejor de sus jugadores, dentro y fuera del campo, ganándose su respeto y admiración para toda la vida", dijo el presidente de la Universidad de Notre Dame, el reverendo Robert A. Dowd.

Su hijo Skip Holtz también compartió un mensaje emotivo en X, subrayando que su padre "fue exitoso, pero más importante aún, fue significativo", una frase que resume la huella humana que dejó en todos los que lo conocieron.

La esposa de Holtz, Beth, murió en 2020. Le sobreviven sus cuatro hijos: Luanne, Louis "Skip" Jr., Kevin y Elizabeth.