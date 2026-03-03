Michigan desmantela otra red sudamericana de robos gracias a una investigación iniciada en 2024

Publicado por Diane Hernández 3 de marzo, 2026

El arresto de un inmigrante indocumentado en el estado de Michigan permitió a las autoridades desarticular una presunta banda sudamericana dedicada a robos domiciliarios de alta sofisticación, con operaciones en varios estados del país.

La Oficina del Sheriff del condado de Kent informó en un comunicado oficial que la investigación comenzó en 2024, tras el reporte de una vivienda saqueada mientras sus propietarios se encontraban en el trabajo.

Investigación de casi dos años

El caso inicial reveló el robo de grandes cantidades de efectivo, joyas, documentos personales y otros objetos de valor. Sin embargo, los investigadores determinaron posteriormente que no se trataba de un hecho aislado, sino de una operación coordinada vinculada a una red multiestatal conocida como el 'Grupo Sudamericano de Robos'.

De acuerdo con documentos judiciales, la organización habría sustraído 266.369 dólares en efectivo, joyas y otros bienes de viviendas en Cascade Township, en el condado de Kent. Asimismo, se reportó un robo adicional de hasta 60.000 dólares en una residencia ubicada en Flint Township.

Modus operandi: vigilancia, tecnología y redes sociales

Según las autoridades, la banda realizaba labores de inteligencia exhaustivas antes de ejecutar los robos. Entre las tácticas documentadas se incluyen:

Monitoreo de redes sociales para identificar comerciantes migrantes que publicaban información sobre su actividad comercial y estilo de vida.

para identificar comerciantes migrantes que publicaban información sobre su actividad comercial y estilo de vida. Seguimiento físico de las víctimas durante períodos de entre una y tres semanas.

Instalación de dispositivos GPS en vehículos.

Colocación de cámaras ocultas en propiedades vecinas para vigilar movimientos.

Un vecino de una de las víctimas informó haber encontrado cámaras de vigilancia escondidas en su propiedad, apuntando directamente a la vivienda atacada.

El sargento Scott Dietrich, vocero del sheriff del condado de Kent, declaró a medios locales que los sospechosos "acechaban a las víctimas durante semanas, observando adónde iban y planeando cómo robar todos sus objetos de valor sin ser atrapados".

Dietrich añadió que los allanamientos eran violentos y destructivos: "No entran sin llave y salen con algo pequeño. Forzan cajas fuertes, derriban puertas a patadas y utilizan mucha fuerza para ingresar".

Perfil de las víctimas

Los documentos judiciales indican que muchas de las víctimas eran personas con distintos niveles de éxito financiero, varios de ellos comerciantes migrantes que guardaban efectivo en sus viviendas para facilitar operaciones comerciales.

Una de las víctimas declaró sentirse "emocionalmente destrozada", mientras que otra -un inmigrante asiático- afirmó haber perdido los ahorros acumulados desde su llegada a Estados Unidos.

"He trabajado duro y he vivido honestamente. Y en un instante, todo se esfumó", expresó.

Diez arrestos en cuatro estados

​

​Paul Jeferson Mendoza-Arévalo

Dilan Stiven Prieto-River

Cristian Sergery Guacaneme Garzón

Nino Gutiérrez-Serrato

Wendy Vanessa Acosta-Arévalo

William David Villarraga-Joya

Ivan Chaparro-Pérez

Iesua (Jesua) German Ramirez-Pérez

John Quinterro-Herrera

Los detenidos, de los que no se ha revelado su nacionalidad, fueron capturados en operativos realizados en Michigan, Wisconsin, Nueva Jersey y California, lo que evidencia el alcance interestatal de la organización. Las autoridades confirmaron el arresto de varios sospechosos identificados como:

Investigación en curso

La Oficina del Sheriff del Condado de Kent indicó que la investigación continúa abierta y no se descartan más arrestos o cargos adicionales conforme avancen los procesos judiciales.

Las autoridades exhortaron a la comunidad a extremar precauciones, limitar la publicación de información sensible en redes sociales y reportar cualquier actividad sospechosa.

El caso se suma a una serie de investigaciones federales y estatales dirigidas a desarticular redes organizadas de robos residenciales que operan en distintos puntos del país.