No culpes a Israel de que Estados Unidos se defienda de Irán

5 de marzo, 2026

Cuando se trata de la razón por la que Washington ha tomado medidas contra el régimen terrorista de Irán, ¿a quién vas a creer? Al presidente Donald Trump -el hombre que ordenó los ataques- o al gobernador de California Gavin Newsom, los escritores de The New York Times, y las personalidades mediáticas Tucker Carlson y Megyn Kelly?.

Publicaciones, expertos y políticos liberales y de izquierdas se han unido a podcasters de extrema derecha para oponerse a Trump por los ataques militares a Irán, que el presidente espera que lleven al colapso del Gobierno islamista del régimen. De hecho, discrepan en muchas cosas. En lo que sí parecen estar de acuerdo es en que el esfuerzo por poner fin a los programas nuclear y de misiles de Irán, y a su patrocinio del terrorismo internacional, es una mala idea. Más que eso, están de acuerdo en que el principal culpable de estas acciones es el Estado de Israel, que según ellos arrastró a Trump a iniciar una guerra por sus propios intereses y no por los de Estados Unidos.

Trump declara su motivación



Trump no tiene nada de eso. Ha sido explícito al declarar que no fueron los israelíes quienes le empujaron a tomar su decisión. En la Casa Blanca, el presidente explicó esta semana que el intento de presentarle como la uña de gato de los israelíes era sencillamente erróneo.

"Estábamos manteniendo negociaciones con estos lunáticos, y mi opinión era que ellos iban a atacar primero", dijo Trump. "Iban a atacar si no lo hacíamos. Iban a atacar primero. Me sentía firmemente convencido de ello. En todo caso, podría haber forzado la mano de Israel, pero Israel estaba listo, y nosotros estábamos listos."

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth están de acuerdo. El gobierno islámico y sus mulás han sido bastante explícitos sobre el hecho de que están librando una guerra religiosa tanto contra el "gran Satán" de Estados Unidos como contra el"pequeño Satán" de Israel durante 47 años.

No obstante, opositores de diversa índole insisten en que Trump está siendo mangoneado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Al acusar a Israel de presionar a Trump para que haga algo que cuesta vidas estadounidenses y no hace más seguro a Estados Unidos, los críticos de Washington y Jerusalén han iniciado acusaciones que van mucho más allá de las del debate ordinario sobre política exterior.

Por supuesto, como cualquier decisión que toma un presidente, la actual acción militar es motivo de debate. También lo son las opciones políticas israelíes.

Israel como chivo expiatorio



Pero convertir a Israel en chivo expiatorio y, por extensión, a sus partidarios judíos, de esta forma tan particular, recuerda a los tradicionales tópicos antisemitas sobre judíos de doble lealtad, que compran poder político en los pasillos de Washington, D.C., y ejercen otras nefastas influencias entre bastidores. De hecho, es difícil, si no imposible, separar tales distorsiones salvajes sobre la verdad de la alianza entre Estados Unidos e Israel y la amenaza de Irán para ambos países, y los libelos de sangre igualmente incendiarios lanzados contra el Estado judío desde el 7 de octubre de 2023. Entre ellas se incluyen las acusaciones de que Israel está cometiendo un "genocidio" contra los palestinos de la Franja de Gaza o que es un Estado de "apartheid", que han alimentado un aumento del antisemitismo en todo el mundo.

Las motivaciones particulares de quienes baten el tambor para culpar a Israel pueden diferir, aunque todos parecen motivados por una mezcla de ideología y ambición personal.

La base del Partido Demócrata ha abrazado ideas tóxicas de izquierdas como la teoría crítica de la raza, la interseccionalidad y el colonialismo de los colonos que etiquetan a Israel y a los judíos como opresores "blancos" por encima de las personas de color, que son los oprimidos. Quieren utilizar la oposición a la guerra para derrotar a los republicanos en las elecciones legislativas de noviembre. Newsom, que entiende que muchos de los votantes de las primarias de su partido le consideran demasiado centrista, aspira a la candidatura presidencial demócrata en 2028 inclinándose hacia la izquierda y difamando a Israel con el libelo del "apartheid".

En la derecha, Carlson quiere arrebatar a Trump el control del Partido Republicano como parte de un movimiento paleoconservador aislacionista y antisemita que puede no contar con muchos apoyos entre los activistas y cargos del partido, pero que tiene una amplia audiencia en las redes sociales e Internet.

Al enmarcar el debate sobre la decisión de Trump como uno en el que Jerusalén empuja a Washington a librar una guerra adversa a los intereses de Estados Unidos, los políticos liberales como Newsom y los hatemongers de extrema derecha como Carlson no sólo están criticando a Trump. están tratando de explotar la oleada de antisionismo y de invectivas abiertamente antisemitas que se extienden por el discurso público estadounidense desde los ataques terroristas árabes palestinos dirigidos por Hamás contra Israel el 7 de octubre.

Es totalmente cierto que Netanyahu lleva mucho tiempo abogando por que Occidente tome medidas contra Teherán, advirtiendo repetidamente de la amenaza que sus ambiciones nucleares suponen para el mundo. De hecho, existe un consenso transversal sobre la cuestión dentro del Estado de Israel, ya que la inmensa mayoría de sus ciudadanos entiende que el régimen islamista está empeñado en la destrucción de su país como primer paso hacia la imposición del Islam en Occidente. Una encuesta realizada por el izquierdista Israel Democracy Institute publicada esta semana mostraba que el 93% de los israelíes judíos apoyan los ataques aéreos que se están produciendo ahora mismo.

Sin embargo, la idea de que Estados Unidos tuvo que ser manipulado por su pequeño aliado para dar este paso es un mito pernicioso. Aunque los estadounidenses puedan debatir el momento de la campaña militar -con las encuestas muestran que los republicanos apoyan la decisión del presidente, y la mayoría de los demócratas e independientes se oponen a ella-, la necesidad de impedir que Irán consiga un arma nuclear y de oponerse a su exportación de la violencia ha sido una postura mantenida por todos los presidentes estadounidenses del siglo XXI.

Sacar de contexto a Rubio



Los oponentes de Trump saltaron sobre una declaración sacada de observaciones pronunciadas por Rubio que hacían parecer que unirse a los ataques ocurrió porque los israelíes habían decidido entrar de todas formas, y Washington temía las represalias iraníes y decidió no esperar a ser golpeado.

Lo que olvidan quienes insisten en el papel de Israel en este drama es que Irán se ha convertido en un aliado clave del principal enemigo geoestratégico de Estados Unidos: China. Pekín ha mantenido a flote al régimen iraní cuando las sanciones occidentales amenazaban con poner de rodillas a Teherán aislándolo de la economía mundial. China compra hasta El 90% del petróleo iraní está en manos de la CIA.90% del petróleo de Irán, que supone hasta el 13% de sus importaciones de petróleo, desempeñando un papel crucial en su capacidad para competir con Occidente al tiempo que socava los esfuerzos para obligar al régimen islamista a renunciar a sus ambiciones nucleares y al terrorismo.

Los iraníes son también un socio estratégico de Rusia, otro aliado de China. Los drones que suministrar a Moscú ha sido un factor clave para permitirle continuar su guerra contra Ucrania, a la que Trump ha intentado en vano poner fin mediante negociaciones.

Aun así, nada de lo que digan Trump o Rubio detendrá la oleada de incitación procedente de la izquierda y la derecha que atribuye la responsabilidad del conflicto al Estado judío.

Conspiraciones antisemitas



The Times construyó una narrativa en un artículo publicado dos días después del último capítulo de la larga lucha entre Estados Unidos y el Gobierno de Irán, en la que Netanyahu desempeña el papel destacado de instigador del conflicto. Eso encaja con las afirmaciones aireadas por las antiguas personalidades de Fox News Carlson y Kelly en sus populares programas, por no mencionar lo que decían figuras aún más extremas como la podcaster Candace Owens y el groyper neonazi Nick Fuentes.

En un esfuerzo por hacer que la lucha actual sonara como una repetición de la invasión estadounidense de Irak de 2003 ordenada por el presidente George W. Bush, Carlson dijo que la decisión de atacar Irán se basaba en "mentiras" y que "esto ocurrió porque Israel quería que ocurriera. Esta es la guerra de Israel. No es la guerra de Estados Unidos". Yendo más lejos -y redoblando los tropos antisemitas sobre la manipulación judía de América- afirmó falsamente que los ataques de la República Islámica contra los países árabes de la región eran en realidad el nefasto trabajo de agentes del Mossad.

Kelly, que ha abandonado su postura como figura de la corriente dominante para atraer a un público más extremista que hace clic en contenidos relacionados con ataques a judíos e Israel, estuvo de acuerdo. Dijo que cualquier militar estadounidense que muriera en el conflicto "moría por Israel", no por Estados Unidos.

Por supuesto, fueron superados por el cada vez más desquiciado Owens, quien dijo que la guerra fue propiciada por un mítico asesinato israelí del líder de Turning Point USA, Charlie Kirk, el pasado septiembre. Fuentes dijo que la decisión de Trump era una prueba más de que la "judería organizada" dirige el país. "Estados Unidos es la perra de Israel", dijo. "Todos sabemos que Israel es el jefe, que Israel controla nuestro país. Ahora lo sabéis a ciencia cierta". Concluyó su diatriba aconsejando a su público que votara a los demócratas en las elecciones de mitad de mandato.

Aunque la mayoría de los demócratas no se hacían eco de sus argumentos antisemitas, ellos también declaraban que la guerra no sólo era ilegal o errónea, sino que también estaba vinculada a Israel.Newsom no era el único que echaba la culpa a Netanyahu. Y no es casualidad que esto ocurra en un momento en que un número creciente de miembros de la bancada demócrata en el Congreso se niegan a aceptar donaciones de fuentes proisraelíes y atacan al lobby AIPAC. De hecho, el senador demócrata Chris Van Hollen denunció esta semana al AIPAC en la conferencia izquierdista de J Street como "antiamericano" por defender la alianza entre Estados Unidos e Israel y presionar para que se tomen medidas contra Irán.

Intereses nacionales estadounidenses



Toda la incitación contra Israel y sus partidarios ignora el hecho básico de que todos los presidentes estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, durante el último cuarto de siglo han dejado claro que evitar un Irán nuclear era un objetivo clave de seguridad nacional. Las únicas diferencias entre ellos han sido sobre cómo impedirlo. Los presidentes Barack Obama y Joe Biden pensaron que el apaciguamiento funcionaría. Pero en lugar de impedir que Irán consiguiera un arma, con sus cláusulas de caducidad, el pacto nuclear de 2015 habría garantizado que acabaran consiguiéndola.

Trump ha intentado negociar con Teherán, pero en lugar de ver un acuerdo, por débil e ineficaz que fuera, como un objetivo en sí mismo, creyó que si un acuerdo no ponía fin a su programa nuclear (el objetivo que Obama prometió en su debate sobre política exterior de 2012 con su oponente presidencial Mitt Romney), no valía nada. Y en lugar de permitir que los mulás prevaricasen y retrasasen hasta salirse con la suya, estaba dispuesto a actuar para detenerlos antes de que fuese demasiado tarde.

Aunque su decisión de atacar ahora conlleva riesgos, el coste de seguir esperando sería mucho mayor. Despojar al régimen de su capacidad de sembrar el caos en la región a través de su propio poderío militar y de sus auxiliares terroristas no sólo redunda en interés de Estados Unidos. Hacerlo ahora para impedir que los mulás y sus secuaces empleen más tiempo en desarrollar su programa de misiles y/o en una posible carrera hacia un arma nuclear con el material que quedara tras la campaña de bombardeos israelí-estadounidense de 12 días del verano pasado era un imperativo.

Que hacerlo ayuda a Israel no está en duda. Los líderes de Irán han dicho explícitamente que consideran que un esfuerzo genocida para destruir el Estado judío -llamándolo "país de una sola bomba"- valdría la pena, incluso si significara una represalia catastrófica desde Jerusalén u otras partes del mundo.

Evitar tal catástrofe (y comprender que Israel no es ni mucho menos el único objetivo previsto de las armas y misiles nucleares iraníes) no redunda únicamente en interés del Estado judío. Si Irán puede lograr su objetivo de asesinato masivo en Israel,puede hacer lo mismo con los países árabes aliados y con los de Occidente.

En el mejor de los casos, eso significaría un chantaje nuclear llevado a cabo por fanáticos religiosos, fomentando los esfuerzos de China y Rusia para socavar Occidente.

En el peor de los casos, supondría la posibilidad de una guerra nuclear que implicaría a todo el mundo.

Esto va más allá del hecho de que la alianza con Israel no sólo está en consonancia con las normas sociales estadounidenses arraigadas en la tradición occidental, la fe y los valores democráticos comunes. Es también una función de los intereses nacionales estadounidenses. Estados Unidos nunca trató a Israel como un aliado estratégico hasta después de su victoria en la Guerra de los Seis Días en junio de 1967, cuando demostró que podía ser un activo para Occidente en vez de un lastre. Y no actuaría en estrecha cooperación con el ejército israelí contra un enemigo común a menos que lo hiciera en defensa de intereses estratégicos compartidos.

No hace falta la presión de Israel o algún tipo de trama nefasta sacada directamente de la falsificación antisemita Los Protocolos de los Sabios de Sión para convencer a los estadounidenses de que se tomen en serio la amenaza iraní. Sólo un dirigente estadounidense al que no le importara en absoluto defender los intereses de seguridad de su nación o impedir que un régimen yihadista dominara Oriente Próximo y amenazara a Europa y Asia ignoraría semejante amenaza.

Pero para los izquierdistas y los antisemitas de derechas que odian a Israel, así como para aquellos como Carlson, que claramente parecen estar bajo la influencia del régimen islamista de Qatar, el hecho de que Irán busque la eliminación del único Estado judío del planeta parece ser un argumento a favor de apaciguarles o ayudarles activamente.

No hace falta ser antisemita para abrazar la idea de que los presidentes deben esperar a la aprobación del Congreso para el uso de la fuerza militar. Pero ningún presidente -y eso incluye a demócratas como Bill Clinton, Obama o Biden- ha dudado en actuar sin una Declaración de Guerra o una autorización directa del Capitolio cuando creía que era lo mejor para Estados Unidos, como ha hecho ahora Trump. Los defensores del apaciguamiento de Irán también pueden aferrarse a la creencia en ese enfoque a pesar de que hacerlo solo ha enriquecido y empoderado a un régimen peligroso para lanzar guerras, sembrar el terror y acercarse a su objetivo nuclear.

Pero quienes abrazan la narrativa de que los esfuerzos por detener a Irán sólo pueden ser el resultado de un turbio complot israelí o de los esfuerzos judíos por sobornar al Congreso y al poder ejecutivo para que ignoren los intereses estadounidenses y libren una innecesaria "guerra de elección" están haciendo otra cosa. No sólo están distorsionando la verdad sobre la alianza entre ambos países, que es estrecha y mutuamente beneficiosa. Están cruzando la línea que separa un debate racional sobre una elección política crucial de otro inextricablemente ligado a los tropos tradicionales del odio a los judíos.

Jonathan S. Tobin es redactor jefe de JNS (Jewish News Syndicate). Sígale: @jonathans_tobin.





© JNS