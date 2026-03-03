El padre del adolescente que disparó en una escuela de Georgia es declarado culpable de asesinato

Publicado por Williams Perdomo 3 de marzo, 2026

Un hombre cuyo hijo adolescente disparó y mató a cuatro personas en una escuela secundaria en Georgia fue declarado culpable el martes de asesinato y homicidio en un caso poco común de un padre acusado por un tiroteo llevado a cabo por su hijo.

Colin Gray, de 55 años, fue condenado por un jurado en Georgia por asesinato en segundo grado, homicidio involuntario y otros delitos en relación con el tiroteo de septiembre de 2024 en Apalachee High School cometido por su problemático hijo Colt.

Dos estudiantes de 14 años y dos profesores murieron y nueve personas resultaron heridas en el tiroteo en Winder, Georgia. Colt Gray, que entonces tenía 14 años y ahora tiene 16, ha sido acusado como adulto y espera la fecha de su juicio.

Durante los argumentos iniciales del juicio de dos semanas contra el padre, los fiscales dijeron que le compró a Colt Gray el rifle estilo AR-15 utilizado en el tiroteo para Navidad de 2023, a pesar de las advertencias de que su hijo había amenazado con llevar a cabo un tiroteo en la escuela.