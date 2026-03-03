El padre del adolescente que disparó en una escuela de Georgia es declarado culpable de asesinato
Colin Gray, de 55 años, fue condenado por un jurado en Georgia por asesinato en segundo grado, homicidio involuntario y otros delitos en relación con el tiroteo de septiembre de 2024 en Apalachee High School cometido por su problemático hijo Colt.
Un hombre cuyo hijo adolescente disparó y mató a cuatro personas en una escuela secundaria en Georgia fue declarado culpable el martes de asesinato y homicidio en un caso poco común de un padre acusado por un tiroteo llevado a cabo por su hijo.
Dos estudiantes de 14 años y dos profesores murieron y nueve personas resultaron heridas en el tiroteo en Winder, Georgia. Colt Gray, que entonces tenía 14 años y ahora tiene 16, ha sido acusado como adulto y espera la fecha de su juicio.
Durante los argumentos iniciales del juicio de dos semanas contra el padre, los fiscales dijeron que le compró a Colt Gray el rifle estilo AR-15 utilizado en el tiroteo para Navidad de 2023, a pesar de las advertencias de que su hijo había amenazado con llevar a cabo un tiroteo en la escuela.
La acusación
"Este caso trata sobre este acusado y sus acciones, permitiendo que un niño, del cual tiene la custodia, tenga acceso a un arma de fuego y municiones después de haber sido advertido de que ese niño iba a dañar a otros", dijo el fiscal de distrito del condado de Barrow, Brad Smith.
El abogado defensor Brian Hobbs dijo al jurado que Colin Gray no estaba al tanto de las intenciones de su hijo y había buscado ayuda para su deteriorada salud mental.