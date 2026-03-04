El Pentágono identifica a cuatro de los seis militares fallecidos en el ataque con dron iraní en Kuwait

Publicado por Sabrina Martin 3 de marzo, 2026

El Pentágono hizo públicos este martes los nombres de cuatro miembros del Ejército de Estados Unidos que murieron tras el impacto de un dron iraní contra el centro de operaciones tácticas donde trabajaban en Kuwait. El ataque se produjo el domingo en el puerto de Shuaiba y continúa bajo investigación oficial.

Las víctimas fueron el capitán Cody A. Khork, de 35 años, de Winter Haven, Florida; el sargento de primera clase Noah L. Tietjens, de 42 años, de Bellevue, Nebraska; la sargento de primera clase Nicole M. Amor, de 39 años, de White Bear Lake, Minnesota; y el sargento Declan J. Coady, de 20 años, de West Des Moines, Iowa. Todos estaban asignados a la Reserva del Ejército.

Reservistas en misión de apoyo



De acuerdo con el comunicado del Ejército, los cuatro militares formaban parte del 103º Mando de Sostenimiento, con base en Des Moines, Iowa. En el momento del ataque respaldaban la Operación Furia Épica.

El teniente general Robert Harter, jefe de la Reserva del Ejército, afirmó que la institución honra a sus “héroes caídos”, destacando que sirvieron “valiente y desinteresadamente en defensa de nuestra nación”. También expresó condolencias a sus familiares y reiteró el compromiso de apoyar a sus compañeros y seres queridos durante este periodo.

Además de los cuatro nombres confirmados, otros dos miembros del servicio fallecieron en el mismo ataque. Sus identidades aún no han sido divulgadas públicamente.