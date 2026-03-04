El Pentágono identifica a cuatro de los seis militares fallecidos en el ataque con dron iraní en Kuwait
El ataque se produjo el domingo en el puerto de Shuaiba y continúa bajo investigación oficial.
El Pentágono hizo públicos este martes los nombres de cuatro miembros del Ejército de Estados Unidos que murieron tras el impacto de un dron iraní contra el centro de operaciones tácticas donde trabajaban en Kuwait. El ataque se produjo el domingo en el puerto de Shuaiba y continúa bajo investigación oficial.
Las víctimas fueron el capitán Cody A. Khork, de 35 años, de Winter Haven, Florida; el sargento de primera clase Noah L. Tietjens, de 42 años, de Bellevue, Nebraska; la sargento de primera clase Nicole M. Amor, de 39 años, de White Bear Lake, Minnesota; y el sargento Declan J. Coady, de 20 años, de West Des Moines, Iowa. Todos estaban asignados a la Reserva del Ejército.
Reservistas en misión de apoyo
De acuerdo con el comunicado del Ejército, los cuatro militares formaban parte del 103º Mando de Sostenimiento, con base en Des Moines, Iowa. En el momento del ataque respaldaban la Operación Furia Épica.
El teniente general Robert Harter, jefe de la Reserva del Ejército, afirmó que la institución honra a sus “héroes caídos”, destacando que sirvieron “valiente y desinteresadamente en defensa de nuestra nación”. También expresó condolencias a sus familiares y reiteró el compromiso de apoyar a sus compañeros y seres queridos durante este periodo.
Además de los cuatro nombres confirmados, otros dos miembros del servicio fallecieron en el mismo ataque. Sus identidades aún no han sido divulgadas públicamente.
Trayectorias de servicio
Coady ingresó en la Reserva en 2023 como especialista en tecnología de la información y fue ascendido de manera póstuma.
Khork se alistó en 2009 como especialista en sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes y dirección de fuego en la Guardia Nacional, y en 2014 fue designado oficial de la Policía Militar en la Reserva del Ejército. Fue desplegado en Arabia Saudí en 2018, en Guantánamo en 2021 y en Polonia en 2024.
Tietjens se alistó en la Reserva en 2006 como mecánico de vehículos con ruedas y realizó despliegues en Kuwait en 2009 y 2019.
La investigación sobre el ataque continúa mientras el Ejército reafirma su apoyo a las familias de los caídos.