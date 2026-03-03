Amenazas de lluvias, tormentas y variaciones de temperatura en varias partes del país

Publicado por Williams Perdomo 3 de marzo, 2026

Un sistema frontal activo afectará distintas partes del país desde este martes 3 de marzo al mediodía hasta el jueves 5 de marzo de 2026 al mediodía, provocando lluvias, posibles tormentas eléctricas, mezclas invernales y cambios importantes en las temperaturas, informaron las autoridades meteorológicas.

Según el informe, un sistema frontal traerá lluvias y posibles tormentas eléctricas fuertes en las llanuras del sur y el valle de Ohio, con precipitaciones repetidas que podrían generar más de una pulgada de lluvia en algunas zonas. Estas condiciones también podrían causar inundaciones aisladas en el valle de Ohio, además de tormentas severas desde el Panhandle de Texas hasta el centro de Missouri.

Para las regiones del Atlántico Medio y el noreste, se pronostica una mezcla ligera de nieve y lluvia desde esta mañana, extendiéndose hacia los Apalaches centrales y Nueva Inglaterra durante la tarde y la noche. Aunque se espera que la mezcla invernal sea de baja intensidad, podría ocasionar transporte y tránsito resbaladizo en algunas áreas.

Por otra parte, un potente frente frío cruzará el oeste de Estados Unidos y las Montañas Rocosas a mitad de semana, generando fuertes vientos racheados y nevadas en zonas montañosas, especialmente en las cadenas que van desde las Cascadas hasta las Montañas Rocosas centrales. También existe la posibilidad de nevadas a menor altitud después del paso del frente frío.

El pronóstico indica que una zona débil de baja presión se desarrollará sobre el límite frontal y se desplazará hacia el noreste desde las llanuras centrales y el Medio Oeste. Esto permitirá el ingreso de aire cálido y húmedo desde el Golfo de México, favoreciendo la formación de tormentas eléctricas que podrían ser severas en zonas del norte de Texas y los Ozarks. El Centro de Predicción de Tormentas emitió un nivel de riesgo leve (2/5) para clima severo en algunas áreas.

Asimismo, se espera un patrón de temperaturas por encima del promedio en gran parte del centro y este del país durante la semana. En el sur de las llanuras se podrían registrar temperaturas récord, con máximas cercanas a los 27 °C (70 °F). Para el jueves, se prevén temperaturas altas generalizadas desde las llanuras centrales hasta el Atlántico Medio.