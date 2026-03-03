Un eclipse que paralizó miradas: todo sobre el espectáculo de la 'luna de sangre'
Millones de personas en distintas partes del continente pudieron observar un impactante fenómeno astronómico, producto de un eclipse lunar total.
En la madrugada de este martes millones de personas en distintas partes del continente pudieron observar un impactante fenómeno astronómico: la llamada luna roja o luna de sangre, producto de un eclipse lunar total. Aquí te presentamos los puntos más relevantes para entender qué ocurrió y por qué fue tan especial.
¿Qué es exactamente una “luna de sangre”?
La llamada luna de sangre ocurre durante un eclipse lunar total, cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite.
En lugar de desaparecer por completo, la Luna adquiere un tono rojizo intenso debido a un fenómeno óptico conocido como dispersión de Rayleigh, el mismo que hace que los atardeceres se vean rojos.
¿Por qué la Luna se ve roja y no negra?
Aunque la Tierra bloquea la luz solar directa, parte de la luz del Sol atraviesa la atmósfera terrestre.
La atmósfera filtra la luz azul y deja pasar las longitudes de onda rojas y anaranjadas, que se proyectan sobre la superficie lunar.
En otras palabras: todos los amaneceres y atardeceres del planeta se "reflejan" al mismo tiempo sobre la Luna.
¿Cuánto duró el eclipse?
El evento se desarrolló en varias fases:
La fase total -cuando la Luna se vio completamente roja- duró alrededor de una hora, aunque el fenómeno completo se extendió por varias horas.
Los eclipses lunares totales no son extremadamente raros, pero tampoco ocurren cada mes. Dependiendo del calendario astronómico, el próximo eclipse total visible en esta región podría tardar meses o incluso algunos años.
- Inicio del eclipse parcial
- Entrada en la fase total (luna roja)
- Punto máximo del eclipse
- Salida progresiva de la sombra
¿Dónde pudo observarse?
El eclipse fue visible en amplias zonas de América y otras regiones dependiendo de la ubicación geográfica y las condiciones climáticas.
No se necesitó equipo especial para verlo; bastó con mirar al cielo despejado.
A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares:
No se necesitó equipo especial para verlo; bastó con mirar al cielo despejado.
- No representan riesgo para la vista
- Se pueden observar sin protección
- Son visibles desde cualquier lugar donde la Luna esté sobre el horizonte
¿Tiene algún significado especial?
Históricamente, las lunas rojas han estado rodeadas de mitos y supersticiones en distintas culturas, asociadas con presagios o cambios importantes.
Sin embargo, desde el punto de vista científico, se trata de un fenómeno astronómico completamente natural y predecible.
Un espectáculo que conecta al mundo
Más allá de la ciencia, la luna roja suele convertirse en un evento social:
Anoche no fue la excepción: redes sociales se llenaron de imágenes del satélite teñido de rojo sobre ciudades, campos y costas.
- Miles de personas comparten fotografías
- Observatorios organizan actividades públicas
- Se genera un renovado interés por la astronomía
Anoche no fue la excepción: redes sociales se llenaron de imágenes del satélite teñido de rojo sobre ciudades, campos y costas.