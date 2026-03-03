Un eclipse que paralizó miradas: todo sobre el espectáculo de la 'luna de sangre'

En la madrugada de este martes millones de personas en distintas partes del continente pudieron observar un impactante fenómeno astronómico: la llamada luna roja o luna de sangre, producto de un eclipse lunar total. Aquí te presentamos los puntos más relevantes para entender qué ocurrió y por qué fue tan especial.

Un Airbus A319-112 de la aerolínea alemana Lufthansa sobrevuela la Luna Gibosa Creciente sobre Fráncfort del Meno, Alemania OccidentalAFP ¿Qué es exactamente una “luna de sangre”? La llamada luna de sangre ocurre durante un eclipse lunar total, cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite.



En lugar de desaparecer por completo, la Luna adquiere un tono rojizo intenso debido a un fenómeno óptico conocido como dispersión de Rayleigh, el mismo que hace que los atardeceres se vean rojos.

Una luna llena, también conocida como "luna de sangre", se ve sobre los edificios de La Habana, CubaAFP ¿Por qué la Luna se ve roja y no negra? Aunque la Tierra bloquea la luz solar directa, parte de la luz del Sol atraviesa la atmósfera terrestre.

La atmósfera filtra la luz azul y deja pasar las longitudes de onda rojas y anaranjadas, que se proyectan sobre la superficie lunar.



En otras palabras: todos los amaneceres y atardeceres del planeta se "reflejan" al mismo tiempo sobre la Luna.

La luna llena, también conocida como "Luna de Sangre", se alza sobre los edificios de ManilaAFP ¿Cuánto duró el eclipse?



Inicio del eclipse parcial

Entrada en la fase total (luna roja)

Punto máximo del eclipse

Salida progresiva de la sombra

La fase total -cuando la Luna se vio completamente roja- duró alrededor de una hora, aunque el fenómeno completo se extendió por varias horas.

​

Un avión sobrevuela la luna llena, junto a los Obeliscos de Luxor en la Plaza de la Concordia de ParísAFP ¿Dónde pudo observarse? amplias zonas de América y otras regiones dependiendo de la ubicación geográfica y las condiciones climáticas.

No se necesitó equipo especial para verlo; bastó con mirar al cielo despejado.



A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares:

No representan riesgo para la vista

Se pueden observar sin protección

El eclipse lunar de Luna de Sangre tiñe la luna de rojo por un breve período a primera hora del 3 de marzo de 2026 en Los Ángeles, CaliforniaAFP ¿Tiene algún significado especial? Históricamente, las lunas rojas han estado rodeadas de mitos y supersticiones en distintas culturas, asociadas con presagios o cambios importantes.



Sin embargo, desde el punto de vista científico, se trata de un fenómeno astronómico completamente natural y predecible.