Trump amplía detalles del primer ataque terrestre contra el narcotráfico en Venezuela y revela contacto sin resultados con Maduro

Publicado por Virginia Martínez 29 de diciembre, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amplió este lunes declaraciones realizadas días atrás sobre un ataque contra una zona portuaria en Venezuela utilizada para cargar drogas en barcos. Los comentarios se produjeron durante un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Florida.

Trump indicó que la operación, que marcó el primer ataque terrestre contra el narcotráfico, provocó una “gran explosión” en el área del muelle y formó parte de los esfuerzos de Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas. “Llegamos a todos los barcos y ahora llegamos al área… es el área de implementación”, afirmó, sin ofrecer información adicional sobre el lugar exacto ni sobre el alcance del ataque.

Continuidad de declaraciones hechas días antes

Los comentarios de este lunes ampliaron declaraciones realizadas por Trump la semana pasada en un programa de radio, donde se refirió a una acción reciente en Venezuela contra una infraestructura utilizada para el envío de drogas. En esa ocasión, el presidente afirmó: “Acabamos de destruir —no sé si leíste o viste— una gran planta, una gran instalación de donde salen los barcos. Hace dos noches la destruimos. Les golpeamos muy fuerte”.

En ambas intervenciones, Trump describió la operación como un golpe directo contra las rutas marítimas del narcotráfico, sin detallar qué agencia del Gobierno estadounidense ejecutó la acción.

Trump evita identificar a la agencia responsable

Al ser consultado sobre si la Agencia Central de Inteligencia (CIA) participó en el ataque, Trump respondió que conocía exactamente quién había llevado a cabo la operación, pero que no revelaría esa información.

Sin reacción oficial desde Venezuela

El régimen dictatorial venezolano no se ha pronunciado sobre las declaraciones del presidente estadounidense y no se han reportado comunicados oficiales relacionados con el ataque descrito. Tampoco se han difundido informes independientes desde Venezuela sobre el incidente mencionado por Trump.