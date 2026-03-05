Fetterman sobre los líderes iraníes: "Solo sigan matándolos"

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 5 de marzo, 2026

El senador John Fetterman (D-Pa) afirmó el miércoles que apoyaría que Israel eliminara al sucesor del ayatolá Alí Jameneí y a todos los líderes que le siguieran, siempre que la República Islámica continúe con su rumbo de caos regional y agresión hacia Israel.

"Sí, simplemente sigan matándolos hasta que no quede ninguno", dijo Fetterman a Kate Bolduan de CNN.

"Quiero decir, absolutamente. Vi eso, lo he leído, que van a apuntar a quien sea que elijan como su próximo líder y matarlo. Totalmente. Lo apoyo por completo. Eso es lo que corresponde. Ahora tienen que decidir: ¿vamos a optar por la paz o vamos a intentar destruir a Israel? En realidad no tienen esas capacidades. A estas alturas es solo retórica vacía, porque todos sabemos que Irán no puede causar realmente ese tipo de daño".

Cuando se le preguntó entonces quién decide qué líder debe dirigir Irán, Fetterman respondió: "Creo que [matar a sus líderes es] totalmente apropiado hasta que, con suerte, elijan a alguien que se dé cuenta de que necesitan vivir y coexistir en paz en la región y dejar de intentar destruir a Israel y desestabilizar la región".

Bolduan agradeció a Fetterman la entrevista, tras lo cual el senador pasó a comentar que si los demócratas pueden decir que no lamentan la muerte de Jamenei, "entonces es otra forma de decir que es bueno que lo hayan matado, ¿no?".

Y continuó: "Lo llamaré como lo que es, no diré, bueno, no lloraré por él, ya sabes, sólo llámalo como lo que es, es como que es algo bueno que lo hayan borrado ahora y luego si eligen a otro que quiera hacer lo mismo, bórralos también".

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró el miércoles: "Cualquier dirigente designado por el régimen terrorista iraní para continuar el plan de destrucción de Israel, para amenazar a Estados Unidos y al mundo libre y a los países de la región, y para oprimir a la nación iraní, será un objetivo inequívoco de eliminación".

