China: el gigante asiático fija su meta de crecimiento más baja en décadas ante el estancamiento del consumo

Publicado por Carlos Dominguez I afp 5 de marzo, 2026

China anunció este jueves que su previsión de crecimiento para 2026 se situará entre el 4,5% y el 5%, la cifra más baja en décadas. Aun así, el Gobierno considera que este objetivo es clave para afrontar el freno del consumo interno y la prolongada debilidad del sector inmobiliario.

Durante la importante cita política anual conocida como las Dos sesiones, Pekín también comunicó un incremento del 7% en su presupuesto militar, el segundo mayor del planeta. Con este aumento, busca equilibrar la influencia de Estados Unidos y reforzar sus reclamaciones sobre Taiwán y el mar de China Meridional.

El Ejecutivo prevé destinar 1,9 billones de yuanes —unos $276.800 millones— a defensa, una cifra que sigue siendo alrededor de un tercio del gasto militar estadounidense.

El objetivo de crecimiento "más bajo desde 1991"

Aunque China es la segunda economía mundial y aporta cerca de un tercio del crecimiento global, enfrenta profundos desequilibrios estructurales y una creciente presión comercial por parte de Washington, pese a que sus exportaciones continúan mostrando fortaleza.

"Los logros del año pasado fueron muy difíciles de conseguir" señaló el primer ministro Li Qiang al inaugurar la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional (APN) este jueves por la mañana.

"Pocas veces en muchos años nos hemos enfrentado a un panorama tan grave y complejo, en el que las crisis y los retos externos se entremezclaban con las dificultades internas y las difíciles decisiones políticas", añadió.

Según un análisis de AFP, el objetivo de crecimiento fijado para este año es el más bajo desde 1991. La única excepción fue 2020, cuando no se estableció ninguna meta debido al impacto de la pandemia de Covid‑19 sobre la economía.