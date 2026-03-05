China: el gigante asiático fija su meta de crecimiento más baja en décadas ante el estancamiento del consumo
Durante la importante cita política anual conocida como las Dos sesiones, Pekín también comunicó un incremento del 7% en su presupuesto militar, el segundo mayor del planeta.
China anunció este jueves que su previsión de crecimiento para 2026 se situará entre el 4,5% y el 5%, la cifra más baja en décadas. Aun así, el Gobierno considera que este objetivo es clave para afrontar el freno del consumo interno y la prolongada debilidad del sector inmobiliario.
Durante la importante cita política anual conocida como las Dos sesiones, Pekín también comunicó un incremento del 7% en su presupuesto militar, el segundo mayor del planeta. Con este aumento, busca equilibrar la influencia de Estados Unidos y reforzar sus reclamaciones sobre Taiwán y el mar de China Meridional.
El Ejecutivo prevé destinar 1,9 billones de yuanes —unos $276.800 millones— a defensa, una cifra que sigue siendo alrededor de un tercio del gasto militar estadounidense.
El objetivo de crecimiento "más bajo desde 1991"
Aunque China es la segunda economía mundial y aporta cerca de un tercio del crecimiento global, enfrenta profundos desequilibrios estructurales y una creciente presión comercial por parte de Washington, pese a que sus exportaciones continúan mostrando fortaleza.
"Los logros del año pasado fueron muy difíciles de conseguir" señaló el primer ministro Li Qiang al inaugurar la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional (APN) este jueves por la mañana.
"Pocas veces en muchos años nos hemos enfrentado a un panorama tan grave y complejo, en el que las crisis y los retos externos se entremezclaban con las dificultades internas y las difíciles decisiones políticas", añadió.
Según un análisis de AFP, el objetivo de crecimiento fijado para este año es el más bajo desde 1991. La única excepción fue 2020, cuando no se estableció ninguna meta debido al impacto de la pandemia de Covid‑19 sobre la economía.
Continúan las purgas
En esta ocasión, fue la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPC) la que adoptó el lunes medidas de expulsión contra 15 de sus integrantes, entre ellos tres generales retirados: Han Weiguo, Liu Lei y Gao Jin, según dijo la agencia.
No se proporcionó ninguna razón.
Desde que asumió la jefatura del Partido Comunista en 2012, Xi Jinping ha impulsado una intensa campaña anticorrupción tanto en el ámbito civil como en el militar.
En las últimas semanas se produjo la destitución de un influyente general y, además, otro pilar del sistema, la Asamblea Popular Nacional (APN), expulsó la semana pasada a 19 de sus miembros —entre ellos nueve altos cargos militares— sin ofrecer explicación alguna.
Al mismo tiempo, también aprobó la destitución del ministro de Emergencias tras la apertura de una investigación por presunta corrupción.