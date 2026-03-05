AIPAC y otros grupos pro-Israel, dispuestos a donar $100 millones en las midterms

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 5 de marzo, 2026

Los comités de acción política pro-Israel entraron en 2026 con más de 100 millones de dólares para gastar en las elecciones de mitad de mandato en un momento en que cada vez más candidatos se alejan del apoyo incuestionable al Estado judío, según un análisis de JNS de los informes de fin de año presentados ante la Comisión Federal Electoral.

La mayor parte del dinero, 96 millones de dólares, fue depositada por el super PAC del American Israel Political Action Committee, el United Democracy Project.

"Nuestros seis millones de miembros de base están más decididos y deseosos que nunca de participar en este ciclo electoral, apoyando a los demócratas y republicanos que refuerzan la asociación entre Estados Unidos e Israel y oponiéndose a los que tratan de socavarla", dijo a JNS Deryn Sousa, portavoz del AIPAC.

El director político de la Coalición Judía Republicana, Sam Markstein, citó a Mark Hanna, senador estadounidense por Ohio y presidente del Comité Nacional Republicano a finales de la década de 1890 y principios de la de 1900, que desempeñó un papel decisivo en la elección de William McKinley a la presidencia en dos ocasiones.

"Hay dos cosas importantes en política. La primera es el dinero, y no recuerdo cuál es la segunda", dijo.

Según Jacob Rubashkin, director adjunto de Inside Elections, estas cifras convierten a la comunidad proisraelí en uno de los pesos pesados de las elecciones de mitad de legislatura de este año, ya que pocos grupos de interés disponen de las cuentas bancarias necesarias para intervenir en las elecciones primarias y generales de todo el país en nombre de sus candidatos favoritos.

"Esto les sitúa de entrada en una compañía bastante rara", dijo a JNS.

Las industrias de cripto e inteligencia artificial y los comités de partidos políticos y sus super PAC afiliados son los otros en una posición similar, según Rubashkin.

El único otro PAC pro-Israel que entró en 2026 con una cuenta bancaria de siete cifras fue la Mayoría Democrática por Israel, que informó de 2 millones de dólares en efectivo a la Comisión Federal Electoral.

DMFI PAC anunció en febrero que había apoyado a 11 candidatos a la Cámara de Representantes, cinco de los cuales se presentaban a escaños vacantes y seis desafiaban a titulares republicanos.

"Estos apoyos reflejan nuestra convicción de que apoyar a Israel y ganar elecciones van de la mano", declaró Kathy Manning, ex congresista demócrata por Carolina del Norte y miembro de la junta directiva del PAC.

"La relación entre Estados Unidos e Israel ha sido durante mucho tiempo un pilar bipartidista de la política exterior estadounidense porque es fundamental para nuestra seguridad y nuestras capacidades de inteligencia, y sigue siendo una opinión compartida por la mayoría de los votantes demócratas", añadió.

J Street, que se describe a sí misma como "pro-Israel, pro-paz, pro-democracia", informó de 717.957 dólares en su comité de acción política y super PAC combinados a finales del año pasado. El grupo anunció el mes pasado que había recaudado 3 millones de dólares para su super PAC, que se gastarán en las competitivas elecciones de este otoño, incluso contra candidatos que, según dijo, apoyan ciegamente las políticas del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"A través de este super PAC, nos dirigiremos a un número selecto de miembros extremistas en las elecciones generales, muchos de los cuales pregonan su apoyo incondicional a Israel mientras promueven una retórica antisemita y avanzan agendas que socavan la democracia estadounidense", declaró Jeremy Ben-Ami, su presidente.

La Coalición Judía Republicana tenía un saldo de 299.877 dólares, pero tiene planes de gastar más de 3 millones de dólares en gastos independientes en las elecciones de mitad de mandato, dijo Markstein a JNS.

Markstein dijo que el dinero se destinará a contiendas competitivas en las que el grupo pueda marcar la diferencia. El super PAC del RJC ya gastó 2,9 millones de dólares para tratar de derrotar al representante Thomas Massie (R-Ky.) en las primarias republicanas, según muestran los informes de la FEC. Massie ha sido un crítico de las políticas del gobierno israelí y del Estado judío, al que ha acusado de "bombardeos indiscriminados" en Gaza.

"No nos metemos en contiendas que son derrumbes o molinos de viento", dijo Markstein a JNS. "Queremos entrenar nuestros recursos en el centro del campo de batalla político, y eso es exactamente lo que vamos a hacer de nuevo".

"Obviamente, tener un gran cofre de guerra es fundamental en estas contiendas clave", añadió.

El cuarto mayor PAC clasificado como pro-Israel por el grupo de investigación OpenSecrets, Norpac, tenía 529.540 dólares para gastar.

Al tratarse de un grupo mayoritariamente de voluntarios, el PAC saca mucho provecho de su dinero, según declaró a JNS su presidente, Ben Chouake. La mayor parte del dinero que recauda se destina a candidatos concretos.

"Nuestros gastos de personal son muy bajos, ya que se trata sobre todo de voluntarios", explica. "Celebramos más de 50 actos de recaudación de fondos al año, además de una importante misión a D.C., la mayor o la segunda más importante sobre las relaciones entre Estados Unidos e Israel".

Sin embargo, el AIPAC sigue siendo la fuerza dominante.

"Es la gran liga de las grandes ligas", dijo a JNS el consultor demócrata Joel Rubin. "Será un factor importante tanto en las primarias como en las elecciones generales de este ciclo. No pueden ignorar al Goliat-la enorme espita de fondos que esto representa".

"No es sólo la cantidad de dinero. Es la flexibilidad para el compromiso político que ese dinero compra", dijo. "Pueden merodear y buscar objetivos".

Pero los primeros esfuerzos del año del AIPAC resultaron contraproducentes cuando gastó 2,3 millones de dólares contra el ex congresista Tom Malinowski en unas primarias demócratas de Nueva Jersey para la Cámara de Representantes de Estados Unidos, sólo para ver cómo la candidatura iba a parar a una demócrata más progresista, Analilia Mejía, que ha acusado a Israel de cometer genocidio en Gaza.

"Han cometido un gran error estratégico y de estrategia en Nueva Jersey recientemente", dijo a JNS Guy Ziv, profesor de la American University y director asociado de su Centro de Estudios sobre Israel.

"Hacen oídos sordos y no están en contacto con el sentimiento de la comunidad judía como antes, por lo que gastar más dinero no equivale necesariamente a una mayor influencia, especialmente cuando las actitudes en este país están cambiando rápidamente", dijo Ziv. "No han sido tan rápidos para adaptarse a estas actitudes cambiantes".

Malinowski era un voto proisraelí fiable en el Congreso e incluso se presentó a la reelección con el apoyo del AIPAC. Pero dijo que, por no dar un cheque en blanco a Netanyahu, provocó la ira del poderoso grupo de presión proisraelí.

Ziv dijo que el AIPAC debería replantearse cómo define lo que significa apoyar al Estado judío.

"Lo que muchos de los donantes no saben es que sus hijos y nietos se están alejando de Israel", dijo Ziv a JNS. "Hay un antisemitismo real en este país y en todo el mundo, un auténtico y preocupante repunte del antisemitismo en todo el país, por lo que debemos ser extremadamente cautelosos sobre a quién etiquetamos como antisemita, a quién etiquetamos como pro-Israel o anti-Israel".

"La propia definición de lo que significa ser pro-Israel necesita una actualización", dijo. "El AIPAC está atrasado".

Rubashkin dijo que la derrota del AIPAC en Nueva Jersey era una señal de advertencia de que el dinero no siempre equivale a la victoria.

"Creo que la elección especial en Nueva Jersey 11 es instructiva sobre cómo hay límites a lo que una ventaja de recaudación de fondos puede conseguir", dijo a JNS. "Si no juegas bien tus cartas políticas, puedes acabar con un resultado que no habrías preferido".

Eso no impidió que el super PAC del AIPAC pivotara hacia el 7º Distrito del Congreso en Illinois, gastando hasta ahora 2,3 millones de dólares en nombre de la tesorera de la ciudad de Chicago, Melissa Conyears-Ervin, en las primarias del partido en este distrito fuertemente demócrata.

El respaldo del AIPAC podría resultar un lastre político en algunas elecciones, ya que los partidarios de Israel se enfrentan a demócratas que han criticado las políticas israelíes, incluso afirmando que el Estado judío está cometiendo un genocidio contra los palestinos, aunque apoyen el derecho de Israel a existir.

"Como se han convertido en un jugador de dinero, ahora son un objetivo legítimo", dijo Rubin a JNS.

Algunos demócratas han hecho de la aceptación de las contribuciones del AIPAC un tema de campaña contra sus oponentes.

"Francamente, en este momento, existe un riesgo directo de represalias por el hecho de participar en la carrera", dijo Rubashkin a JNS. "Ahora hemos visto a candidatos intentar adelantarse a la implicación del AIPAC en sus carreras, utilizándolo como mensaje para recaudar fondos, llamando la atención sobre sus propias campañas".

"Si uno de sus oponentes está recibiendo ese apoyo, entonces creo que no me sorprendería que ser el beneficiario de ese tipo de gasto se convierta un poco en un arma de doble filo", dijo.

Otros aplaudieron la cuenta bancaria del AIPAC. "Me alegra ver que al AIPAC le va bien", dijo Chouake a JNS.

Y Markstein dijo a JNS que "tener los recursos a disposición de la comunidad pro-Israel es un factor realmente importante en 2026."

