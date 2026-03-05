IDF: Más de 5.000 ataques aéreos israelíes alcanzan objetivos iraníes

Una columna de humo se eleva tras un ataque sobre Teherán el 4 de marzo de 2026. AFP

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 5 de marzo, 2026

La Fuerza Aérea israelí ha lanzado más de 5.000 municiones sobre objetivos en toda la República Islámica desde el inicio de la operación en curso, con especial atención a la zona de Teherán, informaron el miércoles las Fuerzas de Defensa de Israel.

El último ataque destruyó un sistema de defensa operado por el régimen iraní y fue seguido por la publicación de imágenes desde el punto de vista de los misiles del asalto, dijo el ejército.

La campaña aérea está diseñada para extender la superioridad aérea de Israel en todo Irán, dijeron las FDI.

