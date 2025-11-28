Tiroteo en DC: el presunto asesino de Sarah Beckstrom podría enfrentar la pena de muerte

Publicado por Santiago Ospital 28 de noviembre, 2025

Rahmanullah Lakanwal, arrestado por disparar a dos guardias nacionales en Washington DC, enfrentará cargos de asesinato. Así lo anunció la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, después de que se confirmara la muerte de una de las víctimas, Sarah Beckstrom.

"Se ofreció como voluntaria y acabó siendo tiroteada, en una emboscada, en las frías calles de Washington DC", aseguró Pirro este viernes en Fox & Friends. "Sin duda habrá muchos más cargos, pero estamos elevando los cargos iniciales de agresión a asesinato en primer grado".

Estos cargos se sumarían así a los que Pirro había anunciado previamente, en conferencia de prensa: tres cargos de agresión con intención de matar mientras se portaba un arma y otro por posesión de un arma de fuego durante un delito violento.

Pirro añadió en la entrevista de este viernes que espera que la investigación en curso esclarezca qué ocurrió "en términos de que este individuo se encontrara siquiera en nuestro país, además de en la posición para emboscar y matar a disparos a una mujer inocente". Lakanwal es un inmigrante afgano que ingresó al país como parte de la retirada de Afganistán de la Administración Biden.

"Es un asesinato premeditado. Hubo una emboscada con un arma de fuego contra personas que no sabían lo que se les venía encima... y eso es homicidio, y ese es el asesinato que estamos investigando ahora mismo", afirmó antes de prometer que iría informando de actualizaciones en el caso a medida que se fueran produciendo.

La pena de muerte deberá ser buscada a nivel federal

El distrito de Columbia carece de pena de muerte. Fue anulada por la Corte Suprema de Justicia en 1972 y luego derogada por el Consejo del Distrito nueve años más tarde, según el Death Penalty Information Center. Los residentes de la capital votaron en contra en un referéndum en 1992. En septiembre de este año, Donald Trump firmó una orden ejecutiva ordenado a las oficinas de Bondi y Pirro que buscaran la pena de muerte para quienes cometieran "los delitos más atroces en la capital de nuestra nación". Para hacerlo, les indicó que apelaran a la jurisdicción federal, ya que la local prohíbe la pena máxima.

La fiscal general, Pam Bondi, había asegurado el jueves que el Departamento de Justicia haría todo lo posible para "buscar la pena de muerte para ese monstruo" si alguno de los dos guardias fallecía. "En el peor de los casos", dijo también, se intentaría que cumpliera una condena de cadena perpetua bajo cargos de terrorismo. Bondi realizó aquellas declaraciones antes de la muerte de Beckstrom.

El director del FBI, Kash Patel, había anunciado una investigación por terrorismo. Aunque el motivo del ataque aún se desconoce, distintas autoridades coincidieron en describirlo como una "emboscada" y un "acto terrorista". El propio Donald Trump se hizo eco de esto último, describiendo el ataque como "un acto de terror".

Andrew Wolfe, de 24 años, el otro miembro de la guardia baleado, se encuentra en estado crítico. Su eventual muerte podría agravar aún más los cargos contra Lakanwal. Como Beckstrom, había prestado juramento menos de 24 horas antes del ataque.