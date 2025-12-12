Tyler Robinson comparece por primera vez en persona por el asesinato de Charlie Kirk

Publicado por Víctor Mendoza 12 de diciembre, 2025

Tyler Robinson, de 22 años, se sentó en el banquillo por primera vez en persona, acusado del asesinato del activista político Charlie Kirk. El asesinato despertó rápidamente una ola de indignación, convirtiéndose en uno de los temas más mediáticos del año.

Robinson vestía en el tribunal de Utah una camisa clara y corbata, según AFP. En una audiencia anterior, el juez dictaminó que no tenía que presentarse ante el tribunal con el uniforme penitenciario.

El acusado se enfrenta a la pena de muerte si es declarado culpable del asesinato.

El asesinato de Kirk

El fundador de Turning Point USA fue asesinado a tiros en el campus de la Universidad del Valle de Utah el pasado 10 de septiembre.

Tras una intensa búsqueda, el sospechoso fue arrestado al día siguiente cuando su familia lo persuadió de entregarse porque lo habían reconocido en fotografías difundidas por los investigadores.

Las autoridades dicen que Robinson disparó a Kirk desde la azotea de un edificio al otro lado del campus de la universidad por las opiniones que emitía el influyente activista.

Las autoridades han citado mensajes de texto que intercambiaron Robinson y su compañero de piso, a quien describieron como "un varón biológico que estaba en proceso de transición de género".

En la conversación, su compañero, que no fue identificado, le preguntó a Robinson por qué había matado a Kirk. "Ya estaba harto de su odio", habría escrito Robinson. "Hay odios con los que no se puede negociar".