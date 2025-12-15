Trinidad y Tobago autoriza que aviones militares de EEUU operen en la isla para combatir el narcoterrorismo

Publicado por Sabrina Martin 15 de diciembre, 2025

El Gobierno de Trinidad y Tobago anunció que permitirá el uso de sus aeropuertos por aviones militares de Estados Unidos en las próximas semanas, una decisión que se produce mientras aumentan las tensiones entre Washington y el régimen venezolano. Las autoridades del país caribeño subrayaron que los movimientos estadounidenses tendrán un carácter estrictamente logístico.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que ya se han otorgado las aprobaciones necesarias para el tránsito de aeronaves militares estadounidenses. Según la notificación recibida por Puerto España, los vuelos estarán destinados a la reposición de suministros y a facilitar la rotación de personal, sin que se hayan divulgado detalles adicionales sobre la magnitud del despliegue.

Cooperación en materia de seguridad

En un comunicado oficial, la Cancillería señaló que la primera ministra Kamla Persad-Bissessar reafirmó el compromiso del Gobierno con la cooperación y la colaboración en materia de seguridad, tanto para Trinidad y Tobago como para la región en general. El ministerio no amplió la información ni ofreció precisiones sobre la duración del acuerdo.

La decisión adquiere especial relevancia por la cercanía geográfica del país con Venezuela, ubicada a apenas siete millas en sus puntos más próximos, lo que convierte a Trinidad y Tobago en un actor clave dentro del actual escenario regional.

Un papel creciente en la dinámica entre Washington y Caracas

En los últimos meses, Trinidad y Tobago ha incrementado su cooperación militar con Estados Unidos. El 26 de octubre, el destructor de misiles guiados USS Gravely atracó en el país, y posteriormente se llevaron a cabo ejercicios militares conjuntos con la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines de Estados Unidos a finales de octubre y a mediados de noviembre.

A finales de noviembre, el ejército estadounidense instaló una unidad de radar AN/TPS-80 G/ATOR en el Aeropuerto Internacional ANR Robinson, en Crown Point. El Gobierno presentó la instalación como parte de los esfuerzos para combatir el tráfico ilícito de drogas en la región.