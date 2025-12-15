La empresa Korea Zinc anunció una histórica inversión en Tennessee: 6.600 millones en dos plantas de minerales críticos

Publicado por Joaquín Núñez 15 de diciembre, 2025

La empresa Korea Zinc anunció una histórica inversión de 6.600 millones de dólares en Tennessee. La compañía coreana abrirá dos plantas de minerales críticos en la ciudad de Clarksville y el pueblo de Gordonsville. De esta manera, el desembarco de Korea Cinc Tennessee se convertirá en la inversión privada directa más grande en la historia del estado.

Si bien el proyecto abarca una diversidad de condados, la empresa planea construir una nueva sede en Clarksville para que funcione como su sede en Estados Unidos. A su vez, en Gordonsville, planea reabrir una antigua mina en desuso, impulsando la producción en la comunidad.

Se estima que la inversión creará 420 nuevos empleos en el condado de Montgomery y otros 320 en el condado de Smith. En un contexto de conflicto internacional con China por controlar la cadena de suministro de los principales productos tecnológicos, las nuevas instalaciones ampliarán la capacidad de refinación de 13 minerales críticos.

Para el gobernador de Tennessee, Bill Lee, la inversión impulsará la "prosperidad económica" de la región y subraya al estado como un gran lugar para "vivir, trabajar y criar una familia".

"La decisión de Korea Zinc de construir una refinería de minerales críticos de clase mundial en nuestro estado no es solo una victoria económica, sino también geoestratégica, que respalda directamente los esfuerzos del presidente Trump por restaurar la seguridad económica estadounidense en colaboración con aliados de confianza, como Corea del Sur", celebró Bill Hagerty, senador de Tennessee.

"Este proyecto ampliará la capacidad de Estados Unidos para producir los minerales que alimentan nuestras industrias avanzadas y nuestras capacidades de defensa, lo que reforzará la seguridad nacional y generará puestos de trabajo bien remunerados para cientos de familias de Tennessee", añadió.

Según la Ley de Energía de 2020, se considera mineral crítico a aquellos que sean esenciales para "la seguridad económica y nacional de Estados Unidos".

En cuanto a Korea Zinc, se trata de una empresa líder en fabricación de metales que no contengan hierro en su composición, como zinc, plomo, cobre, oro y plata. Incluso metales denominados estratégicos, como antimonio, indio, bismuto, telurio, galio y germanio. Por ejemplo, sus usos varían desde sistemas de defensa, sensores térmicos y guías de misiles hasta semiconductores, paneles solares y baterías.

Por lo tanto, el proyecto refuerza la estrategia de la Administración Trump para aumentar el control sobre la cadena de suministro y reducir la dependencia con China en campos estratégicos, como la tecnología y la defensa.